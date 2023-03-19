Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужу

В России совершенно отсутствовало понимание того, что украинцы осознают себя другой нацией, готовы защищать свое государство, умеют воевать

Владимир Вятрович, Путин / Скриншот YouTube, УНИАН

Россия облажалась, начав войну против Украины - теперь системы ПВО стоят на крышах в Москве. Причиной этому - вера в собственную пропаганду, считает историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Во время чата на Главреде он отметил, что российские пропагандисты пытались повлиять на украинцев тезисом об "одном народе".

"Они пытались мобилизовать на войну россиян, говоря, что украинцы и россияне являются "одним народом", поэтому как только они войдут на территорию Украины, против этого проклятого "фашистского режима" восстанут все украинцы, и они очень легко маршем пройдут в Киев и уже на третьи сутки организуют парад на Крещатике", - отметил Вятрович.

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Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Он подчеркнул, что в России совершенно отсутствовало понимание того, что украинцы осознают себя другой нацией, готовы защищать свое государство, умеют воевать, что они не гречкосеи.

"Все тактические и стратегические планы Москвы строились на пропагандистской основе, что украинцы не хотят, не умеют и не будут воевать, что украинцы и русские – один народ, и они только и ждут, когда его "освободят". Собственно, это и объясняло бессмысленные передвижения огромных колонн военной техники по открытым дорогам, а также наступление российских войск с разных сторон и начало боевых действий на огромной линии фронта. Это объясняло и то, почему сухпайки российским солдатам были выданы на три дня. Россияне искренне поверили в то, что украинцы будут их приветствовать, что будет хлеб-соль. Ну, а получилось бандеровское смузи...", - подытожил историк.

Бои за Бахмут

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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