УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужу

19 марта 2023, 11:26
В России совершенно отсутствовало понимание того, что украинцы осознают себя другой нацией, готовы защищать свое государство, умеют воевать
Владимир Вятрович, Путин
Владимир Вятрович, Путин / Скриншот YouTube, УНИАН

Россия облажалась, начав войну против Украины - теперь системы ПВО стоят на крышах в Москве. Причиной этому - вера в собственную пропаганду, считает историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Во время чата на Главреде он отметил, что российские пропагандисты пытались повлиять на украинцев тезисом об "одном народе".

"Они пытались мобилизовать на войну россиян, говоря, что украинцы и россияне являются "одним народом", поэтому как только они войдут на территорию Украины, против этого проклятого "фашистского режима" восстанут все украинцы, и они очень легко маршем пройдут в Киев и уже на третьи сутки организуют парад на Крещатике", - отметил Вятрович.

видео дня

Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Он подчеркнул, что в России совершенно отсутствовало понимание того, что украинцы осознают себя другой нацией, готовы защищать свое государство, умеют воевать, что они не гречкосеи.

"Все тактические и стратегические планы Москвы строились на пропагандистской основе, что украинцы не хотят, не умеют и не будут воевать, что украинцы и русские – один народ, и они только и ждут, когда его "освободят". Собственно, это и объясняло бессмысленные передвижения огромных колонн военной техники по открытым дорогам, а также наступление российских войск с разных сторон и начало боевых действий на огромной линии фронта. Это объясняло и то, почему сухпайки российским солдатам были выданы на три дня. Россияне искренне поверили в то, что украинцы будут их приветствовать, что будет хлеб-соль. Ну, а получилось бандеровское смузи...", - подытожил историк.

Бои за Бахмут

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Вятрович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:02

Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие Путина

12:01

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

11:34

Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй разВидео

11:26

Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужуВидео

10:52

Мишина жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нездоровом похуданииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:35

Шкарлет сделал ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и наукиВидео

10:00

Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границуВидео

09:58

Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатиимнение

09:28

Россияне врут о захвате 70% Бахмута - ISWВидео

Реклама
09:01

Кто по закону из мобилизованных в ВСУ может служить по месту жительства: объяснение юристаВидео

08:59

В РФ не скрывают, что это "люди иного сорта": Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят ПутинаВидео

08:12

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – PoliticoВидео

07:26

Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в УкраинуВидео

06:38

Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?мнение

05:30

"Диктаторы хорошо не заканчивают": политик из США спрогнозировал конец для ПутинаВидео

04:40

Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства МосквыВидео

03:40

Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцамВидео

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:51

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

18 марта, суббота
23:16

Джеджула оправдался за слова про сына

23:08

В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие деталиВидео

22:18

Марк Фейгин. Суд в Гааге взял Путина за задницуВидеоблоги

22:11

Есть пострадавшие: под Москвой загорелся один из крупнейших химзаводовВидео

21:41

Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний - ЗеленскийВидео

21:36

Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуациюВидео

21:17

"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в МосквеВидео

20:41

Армия Украины пойдет в контрнаступление, чтобы выбить войска РФ за границы 1991 года – спикер ВСУВидео

20:27

"Путин "помазал на престол": сын Кадырова может стать его преемником - политтехнологВидео

20:10

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

19:41

Пригожин и Кадыров могут стать угрозой власти Путина – внешняя разведка ЭстонииВидео

19:29

Лайфхак, который всех удивит: зачем опытные хозяйки бросают лимон в воду для варки яицВидео

18:57

"Отбросьте власть Москвы": Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре

18:36

Почему наказать Россию за геноцид украинцев будет непростомнение

18:30

В России заклянчили переговоры и пожаловались, что Украина и Запад ставят Москву "на место"Видео

18:08

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

18:05

Недобитые земляки Путина устроили бунт под Авдеевкой и отказались идти в наступлениеВидео

18:01

Электрокабель цепляли на половые органы: в ООН рассказали о пытках украинских пленных оккупантамиВидео

17:25

Украина показала, что Москву можно побороть: Вятрович оценил сценарий распада РоссииВидео

Реклама
17:25

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

17:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

17:05

Украина не пошла на ультиматум РФ: "зерновую сделку" продлили на четыре месяца

17:02

Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

16:51

Шольц жестко осадил Путина после выдачи ордера на его арестВидео

16:50

Три места, где нельзя вешать зеркало - привлечет в дом беду и ненастья

16:37

Разные взгляды на войну: Джеджула прекратил общение с сыном от ДимопулосВидео

16:18

Пусть вежливо себя ведет и едет в Украину: Пионтковский разнес Си Цзиньпина и дал совет КиевуВидео

16:15

Российскому фигуристу Костомарову снова ампутировали конечности

16:06

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять