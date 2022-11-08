ВСУ загонят оккупантов в ловушку и могут освободить Мариуполь до конца 2022 года – генерал США/ Reuters

Украинские военные могут освободить Мариуполь до конца 2022 года. Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он считает, что защитники Украины смогут освободить город за значительно более короткий срок, чем российские захватчики потратили на его оккупацию.

По словам Ходжеса, у украинских военных гораздо больше мотивации для борьбы за город, чем у оккупантов. Об этом он сказал в интервью изданию "Радио Свобода", которое было обнародовано во вторник, 8 ноября.

"Вспомните, когда россияне атаковали Мариуполь, какие были обстоятельства? Это были украинские воины, защищавшие Родину. Они (защитники Азовстали – ред.) были оттуда. И поэтому у вас есть воля к борьбе, моральный фактор, если хотите, решимость солдат, которые защищают свой дом", – отмечает генерал США.

В то же время российские оккупанты ничего не защищают. В случае штурма города они окажутся в ловушке спиной к Азовскому морю.

"Какие-либо российские войска, которые есть в Мариуполе, ничего не защищают. Никто из них не хочет быть там. Они увидят, что оказались в ловушке спиной к Азовскому морю, а это совсем другое стечение обстоятельств", – объясняет Ходжес.

Также он обратил внимание, что у россиян есть проблемы с логистикой и с военной техникой. У них не хватает боеприпасов, техники и деталей к ней.

В то же время Ходжес подчеркнул, что ни в коем случае нельзя преуменьшать тех вызовов, которые стоят перед Украиной на пути к освобождению ее территорий от оккупантов.

Освобождение территорий Украины от оккупантов

Ранее Ходжес отмечал, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны россиян. Он подчеркнул, что если ВСУ начнут освобождать Херсонскую область всё ближе к Крыму, то они смогут применить дальнобойную артиллерию для уничтожения российских целей на полуострове. С этим прекрасно справятся HIMARS.

Аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко ранее заявила, что силы обороны Украины, вероятно, до конца 2022 года смогут освободить правобережье Херсонской области. По Херсону делать прогнозы сложно, поскольку пока непонятно, как будут действовать российские оккупанты – убегать из города, или воевать за него.

При этом российский публицист Андрей Пионтковский отмечал, что Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Херсон уже в ноябре. Давление на Путина усиливается, и деокупация города запустит ряд важных процессов.

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