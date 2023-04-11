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"Вы должны подчиняться РФ": подросток рассказал, как оккупанты "перевоспитывали" украинских детей

Алина Дембицкая
11 апреля 2023, 22:46 обновлено 11 апреля, 22:46
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Подросток пожаловался на ужасные условия содержания и рассказал, что дети постоянно плакали.
'Вы должны подчиняться РФ': подросток рассказал, как оккупанты 'перевоспитывали' украинских детей
Подросток рассказал, как оккупанты "перевоспитывали" украинских детей / Минобороны РФ, скриншот из видео

Шестнадцатилетний украинский подросток Виталий вернулся из детского лагеря в оккупированном Крыму, куда его вывезли оккупанты с целью "перевоспитания", и поделился воспоминаниями о жестоком отношении российских захватчиков.

Парень рассказал "Суспільному", что он увиделся с мамой в конце марта – впервые за полгода. В лагерь в оккупированной Евпатории он попал осенью. В школе на родной Херсонщине оккупационные власти предложили двухнедельное оздоровление вместо обучения, которое захватчики так и не начали.

"К нам там приезжал главный из этих лагерей Крыма. Он начал говорить, что "вы в России находитесь, Россия – навсегда, Украина – это скоро Россия будет. Вы должны подчиняться России", - рассказал Виталий.

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Он также пожаловался на ужасные условия в лагере и рассказал, что дети постоянно плакали.

После двух недель "отдыха" мальчика перевели в другой лагерь, где ему запретили разговаривать на украинском и вообще говорить хоть что-то о своей Родине. За непослушание – сажали в подвал.

'Вы должны подчиняться РФ': подросток рассказал, как оккупанты 'перевоспитывали' украинских детей
Подросток рассказал, как оккупанты "перевоспитывали" украинских детей / скриншот

"Нас заводят в клуб. Стоит этот главный по безопасности, Астахов. Он начинает нам рассказывать: "За Украину чтобы я вообще здесь не слышал, что вы из Украины. Надо говорить, что вы за Россию. Вы в России родились. Украинцы – террористы, они убивают людей. Вас выгнали из Украины. Если бы они хотели, они бы и сюда приехали". Забрал у меня телефон, проверил переписку с братом. Брат мне пишет: "Наконец Берислав уволили, мы так рады. Надеемся, ты тоже приедешь скоро". А они типа говорят: "Ты что, больной?" И там на меня – матами. Говорят: "Ты что, хочешь посидеть в подвале?" А в подвалах у них написано: "Слава России", российские флаги повсюду висят, лавочка стоит. Он говорит: "Если ты хочешь здесь посидеть, тогда сиди", - рассказал Виталий.

Напомним, 8 апреля Украине удалось вернуть на Родину еще 31 ребенка из числа депортированных страной-агрессором Россией. Должны были вернуться 33 ребенка, но двоих — брата и сестру — не смогли забрать, потому что их бабушка, которая должна была забирать их, умерла.

Как отметил исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба, с каждой миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины "Беркут" Валерий Астахов применял насилие к детям и подросткам, которых российские оккупанты незаконно депортировали на аннексированный страной-агрессором, РФ, полуостров Крым.

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