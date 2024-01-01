Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ 'поздравили' оккупантов с Новым годом

На оккупированной территории Запорожской области местные жители слышали взрывы.

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ВСУ на Запорожье "поздравили" оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 1news.zp

Первого января в пригороде оккупированного Токмака на Запорожье произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Звуки взрывов слышали жители пригорода Токмака. Таким образом Вооруженные Силы Украины, вероятно, "поздравили" российских оккупантов.

"Россияне в Токмаке принимает поздравления с 2024 годом. Жители сообщают о звуках взрывов в пригороде", - сказал Федоров. видео дня

Также в эфире телемарафона мэр Мелитополя отметил, что оккупанты запретили местным жителям Токмака и других оккупированных городов выходить на улицы 1 января, пытаясь предотвратить украинское сопротивление.

Прилеты по оккупантам

Напомним, в ночь на 1 января в оккупированном Донецке было шесть прилетов по отелю "Донбасс Палас". Это произошло во время новогоднего ужина, где собралась "элита" оккупантов и московские гости.

Также в ночь с 29 на 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы, о которых сообщили местные через телеграм-каналы. Взрывы слышали как в городе, так и в области. Губернатор региона подтвердил гибель одного человека и ранение другого в результате этих событий.

Как сообщал Главред, в результате ракетного удара ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын. Ранее он участвовал в войне против Украины и командовал взводом противотанковых ракет.

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