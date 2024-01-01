УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

Руслана Заклинская
1 января 2024, 13:20обновлено 1 января, 14:10
На оккупированной территории Запорожской области местные жители слышали взрывы.
Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ 'поздравили' оккупантов с Новым годом
ВСУ на Запорожье "поздравили" оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 1news.zp

Первого января в пригороде оккупированного Токмака на Запорожье произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Звуки взрывов слышали жители пригорода Токмака. Таким образом Вооруженные Силы Украины, вероятно, "поздравили" российских оккупантов.

"Россияне в Токмаке принимает поздравления с 2024 годом. Жители сообщают о звуках взрывов в пригороде", - сказал Федоров.

видео дня

Также в эфире телемарафона мэр Мелитополя отметил, что оккупанты запретили местным жителям Токмака и других оккупированных городов выходить на улицы 1 января, пытаясь предотвратить украинское сопротивление.

Прилеты по оккупантам

Напомним, в ночь на 1 января в оккупированном Донецке было шесть прилетов по отелю "Донбасс Палас". Это произошло во время новогоднего ужина, где собралась "элита" оккупантов и московские гости.

Также в ночь с 29 на 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы, о которых сообщили местные через телеграм-каналы. Взрывы слышали как в городе, так и в области. Губернатор региона подтвердил гибель одного человека и ранение другого в результате этих событий.

Как сообщал Главред, в результате ракетного удара ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицын. Ранее он участвовал в войне против Украины и командовал взводом противотанковых ракет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Запорожская область Федоров Токмак взрыв
Реклама

Главное за день

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи Запада

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи Запада

12:00 Эксклюзивы
Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

11:19 Украина
ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:55

Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

14:51

Украина расширила возможности вести войну: чего ждать в этом годумнение

14:41

Как отмыть плитку в ванной комнате: эффективные средства и советы

14:00

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине выросли: какой размер выплат

13:52

До или после Крещения: когда нужно убирать новогоднюю елку по церковным и народным обычаям

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
13:20

Взрывы в пригороде Токмака: ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом

13:20

Как хранить салат в холодильнике: способ продлить застолье после праздника

13:13

ВСУ освободят Крым с оккупированными линиями: в ISW оценили влияние на войну

12:15

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Лошади - долги, Обезьяне - ссоры

Реклама
12:09

Выезд за границу многодетных и мужчин с инвалидностью: в ГПСУ объяснили детали

12:00

Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи ЗападаЭксклюзив

11:59

Наталья Могилевская стала матерью: певица показала фото детей

11:19

Празднование не по плану: в Донецке - шесть "прилетов" по отелю с оккупантами

10:43

Украинские бойцы продвинулись под Купянском: в ISW раскрыли о позиционных боях

10:24

"Хлопок" в Белгороде: ликвидирован офицер РФ, воевавший против Украины - ГУР

09:56

ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра: продвигаются вперед

09:20

Гороскоп на январь-2024 для всех: кому повезёт, а кому ждать неприятностей в начале годаЭксклюзив

08:50

В новогоднюю ночь Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине: что известно

05:30

Головоломка для веселых и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь

04:00

Кацурина показала, как отдыхает в Карпатах с Дантесом и детьми

Реклама
03:47

Российская ракета пролетела недалеко от базы США в Польше - Defense Express

03:00

Это принесет несчастье вашей семье: стало известно, когда правильно убирать елку

02:31

Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

02:02

Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе

01:30

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

31 декабря, воскресенье
23:45

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:32

Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игральную карту

23:10

Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода

22:36

РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

22:08

Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

21:37

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:25

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

21:04

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

20:20

Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

19:25

Глубинное украинское общество хочет жить как до 2022мнение

19:19

Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

19:15

Лунный календарь 1 января 2024 года: чего стоит избегать в первый день 2024 года

18:55

Украина, скорее всего, получит F-16 модификации C/D: что это значит

18:37

"Я не разбираюсь в политике": СБУ поймала московскую блогершу Маслову в Карпатах

18:24

Новое наступление россиян: эксперт предупредил об угрозе и назвал дату

Реклама
18:08

Patriot сбил уже 15 "Кинжалов": сколько ракет Россия запускала в 2023-м

18:00

Зря вы ее не используете: для чего нужна лишняя дырка на кроссовках

17:49

Враг забегал на позиции, его выбивали: в ВСУ рассказали о ситуации под Марьинкой

17:34

Бадоев рассказал об отношениях со своими детьми, которые живут за границей

17:01

"Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике

17:00

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танкамиВидео

16:58

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

16:39

Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

16:22

Предательница Монтян "запинала" Соловьева и Ко в прямом эфиреВидео

16:15

В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять