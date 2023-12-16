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"Ресурсы, грабеж и мародерство": россияне грабят промышленные объекты на Запорожье

Руслана Заклинская
16 декабря 2023, 17:43
На оккупированной территории Запорожской области россияне вывозят лом с заводов и отправляют в РФ.
'Ресурсы, грабеж и мародерство': россияне грабят промышленные объекты на Запорожье
Оккупанты вывозят лом с заводов и отправляют в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com / GeneralStaff.ua

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты продолжают грабить промышленные объекты. Они вывозят лом с заводов с территории Украины в Россию. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, грабеж осуществляется "подрядчиками" с участием военных Вооруженных Сил РФ. Россияне вывозят лом с территории заводов в РФ через порт в Бердянске.

"Это и есть настоящая цель оккупации - ресурсы, грабеж и мародерство с последующим навязыванием "русской культуры", переписывание истории и уничтожение самоидентификации местного населения", - отметили в ЦНС.

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Грабеж является одной из основных целей оккупации, направленных на получение ресурсов и последующее насильственное навязывание "русской культуры".

Центр национального сопротивления призвал местных жителей предоставлять информацию о враге, саботировать его действия и сотрудничать с Силами обороны для освобождения территорий.

Ситуация на ТОТ

Как ранее сообщал Главред, 28 ноября, во временно оккупированной территории Херсонской области прогремел мощный взрыв. Украинские военные ударили по зданию в селе Юбилейное, где проходило совещание оккупантов.

Напомним, в результате атаки на оккупационный "отдел полиции" РФ в Херсонской области 4 полицейских, включая "начальника тыла" и "заместителя начальника отдела", были уничтожены. Кроме этого, еще 17 человек получили ранения.

Также полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что заявление Владимира Путина об отсутствии интереса РФ к территориям других стран может быть попыткой "прикрыть" предстоящий побег оккупантов с территории Украины.

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