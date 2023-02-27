Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – Bild

Если контрнаступление украинских военных будет неуспешным, то Киев могут склонять к переговорам с Москвой.

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени/ 28 ОМБр им. рыцарей зимнего похода

Коалиция западных партнеров может подталкивать Украину к проведению переговоров со страной-агрессором РФ в случае, если анонсированное контрнаступление украинских военных окажется неуспешным.

Несмотря на то, что Запад активно поддерживает Украину и предоставляет ей оружие для защиты от российской агрессии, западные лидеры выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах США и Германии.

Ультиматум заключается в том, что Украине дают время до осени для по крайней мере частичного освобождения своих территорий от российских оккупантов.

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"Если контрнаступление провалится, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем заметно усилится", – отмечают в издании.

Возможность переговоров Украины с РФ

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась отмечал, что цель Путина сейчас – "отгрызть" еще часть украинских территорий, а после этого заморозить боевые действия и требовать переговоров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда РФ терпит поражение. По его словам, полное поражение России в развязанной ею войне против Украины – единственный залог долгосрочного и прочного мира в Европе.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало, что во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Париж в феврале президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц уговаривали его согласиться сесть за стол переговоров с российским диктатором Путиным. Они хотели убедить его в том, что Зеленскому потребуется отказаться от роли военного лидера и перейти к политическим решениям.

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