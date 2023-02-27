Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии цинично посоветовал всем "10 тысяч раз подумать", прежде чем принимать решение о вступлении Украины в НАТО.

Виктор Орбан выступает против вступления Украины в НАТО / Коллаж фото УНИАН

Фанат Путина премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь оскандалился из-за своего заявления. Он считает, что сейчас лучше не заниматься расширением НАТО и вступлением Украины в Альянс. Орбан боится, что это якобы "может втянуть Венгрию в войну". Об этом сообщает Telex.

Чтобы принять окончательное решение, Орбан советует "подумать 10 тысяч раз".

"Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не втянуло Венгрию в войну", - сказал Орбан.

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При этом он акцентировал внимание на то, что "обдуманное" решение не имеет отношения к вопросу о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Но его группа не будет голосовать за это вступление, так как оно может привести к "эскалации".

Скандальные заявления Орбана относительно Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за громкого заявления, сказав, якобы "Украина становится ничейной землей". В МИД мгновенно отреагировали и вызвали посла Венгрии для объяснений.

Также Орбан в очередное встал на защиту российского диктатора Владимира Путина и заявил, что Запад якобы объявил Востоку "холодную войну". Теперь Орбан открыто хочет поддержать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль "регионального лидера".

Также он "влип" в новый скандал, сказав, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом он "забыл" об Украине. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние скандальные заявления венгерского премьера.

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