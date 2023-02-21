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Послал на три буквы: глава МИД Словакии жестко набросился на пропутинского Орбана

21 февраля 2023, 21:55
Политик заявил, что Европа будет поддерживать Украину до тех пор, пока РФ не выведет все свои войска.
Растислав Качер, Виктор Орбан
Качер жестко послал Орбана на три буквы / Коллаж фото Википедия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известный своей пропутинской позицией. Он неоднократно "плясал под дудку" российского диктатора. На это обратил внимание даже министр иностранных дел Словакии Растислав Качер и жестко послал Орбана в "направлении российского крейсера "Москва". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он обвинил Орбана в том, что тот играет на руку Кремлю и призывает к "фальшивому миру". Он также обратился ко всем, кто поддерживает Путина и называет войну в Украине "не нашей".

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", — написал Качер.

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Он добавил, что Европа будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока РФ не выведет все свои войска из Украины.

Также он послал бывшего премьера Словакии Роберта Фицо, который хочет "путинского мира, как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer — SD (Роберта Фицо — Главред). Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на (в направлении российского корабля - Главред)", — написал Кучер.

Скандальные заявления Орбана относительно Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за громкого заявления, сказав, якобы "Украина становится ничейной землей". В МИД мгновенно отреагировали и вызвали посла Венгрии для объяснений.

Также Орбан в очередное встал на защиту российского диктатора Владимира Путина и заявил, что Запад якобы объявил Востоку "холодную войну". Теперь Орбан открыто хочет поддержать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль "регионального лидера".

Также он "влип" в новый скандал, сказав, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом он "забыл" об Украине. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние скандальные заявления венгерского премьера.

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