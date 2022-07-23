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Жданов назвал самую большую угрозу "зернового соглашения" с РФ для Украины

23 июля 2022, 22:49

Эксперт подверг критике подписанное в Стамбуле соглашение об экспорте зерна из украинских портов.

ракета Калибр, Олег Жданов
Олег Жданов / Минобороны РФ, Главред

Договариваться с Россией об экспорте зерна из портов Украины было бессмысленно.

Как говорит военный эксперт Олег Жданов в интервью "Радио НВ", своим ракетным ударом по Одесскому порту РФ в очередной раз показала, что договор с ней не стоит бумаги, на которой он написан.

Уже само "зерновое соглашение" составляет риски для безопасности, ведь Украине нужно будет разминировать фарватеры на входе в порты и запускать туда иностранные суда.

"У меня вопрос к нашему политическому руководству: они что, ожидали другой реакции от Российской Федерации? Какой был смысл договариваться с Россией? Россия в очередной раз продемонстрировала, что договор с РФ не стоит бумаги, на которой он написан", – сказал Жданов.

Он также подверг критике подписанное в Стамбуле соглашение об экспорте зерна из украинских портов.

"А риски таковы, что нам нужно будет разминировать фарватеры на входе в порты и запускать туда иностранные суда. Кто будет гарантировать безопасность этих судов? А если в иностранное судно попадет ракета "Калибр" при загрузке в нашем порту, кто будет отвечать за это?" – заметил военный эксперт.

Он также заверил, что в "зерновом соглашении" вообще не идет речь о каких-либо гарантиях безопасности и это очень удивляет.

"О соглашении, которое опубликовали: мы с вами не знаем условий. Нам не показали тот протокол, какие санкции сняты с России по нашей просьбе для того, чтобы подписать это соглашение. Говорят, что это тайная часть почему-то. Ни одного слова нет о гарантиях безопасности. Кто берет на себя гарантии безопасности во время входа, загрузки и выхода иностранных или других судов? Никто не гарантирует (безопасность – ред.) – ни Турция, ни ООН. Они этого и не прописали в этом документе. Это самое удивительное", – рассказал Жданов.

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Зерновая сделка с РФ

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией того, что Украины выстоит в войне против России. Он также добавил, что благодаря соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. По состоянию на сейчас в Украине в наличии зерна на 10 млрд долларов.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту, где хранилось зерно, которое планировали отправить на экспорт. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту мог покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновой коридор" является очередной подлой провокацией Кремля, которая показывает, как Россия стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и отметил, что верить словам России нельзя ведь она всегда найдет пути, как это не выполнять.

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