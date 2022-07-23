РФ всегда найдет пути, как не выполнять обещания: Зеленский о ракетном обстреле Одессы

Владимир Зеленский прокомментировал ракетный обстрел Одессы / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после ракетного удара, который российские оккупанты нанесли по порту в Одессе.

В ходе встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США в субботу в Киеве он рассказал американским гостям о ракетных ударах по Одесскому порту менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей относительно экспорта украинского зерна, сообщает его пресс-служба.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.

Глава государства акцентировал, что именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. По его словам, для нашего государства крайне необходимо сделать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях ипожаре в результате вражеского обстрела.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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