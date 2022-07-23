Обстрел Одессы: у Зеленского назвали РФ "ничтожной" и обвинили в подлой провокации

РФ обстреляла одесский порт / Суспильне

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Россией Одесского порта после подписания соглашения о "зерновом коридоре".

Удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновом коридоре" являются очередной подлой провокацией Кремля, написал он в Twitter.

"На словах ты Лев Толстой, а на деле… Россия предсказуемо ничтожна. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление Минобороны России, что украинские порты "опасны для судоходства", - написал Подоляк.

Он добавил, что такие действия со стороны Москвы - показатель того, чем на самом деле является российское стремление к миру.

Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях ипожаре в результате вражеского обстрела.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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