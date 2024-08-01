"Зима будет сложной": эксперт сказал, каких "сюрпризов" ждать со светом осенью и зимой

Зимой ограничения все-таки будут из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры Украины. Свет могут не выключать только до ноября в лучшем случае.

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Эксперт сказал, каких "сюрпризов" ждать со светом осенью и зимой/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В ближайшие месяцы энергетическая система Украины может работать без значительных ограничений, если не будет резких изменений температуры воздуха и новых сильных обстрелов. При наилучших условиях наше государство может обойтись без отключений света до ноября, но зимой ограничения всё-таки будут из-за значительных повреждений инфраструктуры.

Введение новых резервных мощностей и поддержка международных партнеров очень важны, однако этого недостаточно для полной стабильности к зиме. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Radio NV.

"Если не будет скачков температуры и нас неожиданно не накроет новой волной +40, то следующие месяцы до ноября для нас будут довольно комфортными. Но это пока ничего не значит на практике, зима будет сложной", - отметил эксперт. видео дня

Он отметил, что уровень повреждений энергоинфраструктуры нашего государства после обстрелов со стороны страны-агрессора России остается значительным, а это затрудняет обеспечение стабильного электроснабжения зимой. Несмотря на то, что поврежденные энергоблоки ремонтируют в ускоренном темпе, а также вводят в действие резервные мощности, будет трудно в короткие сроки достичь полной стабильности.

"Восстановление продолжается. Работа над энергоблоками, которые повреждены и могут быть возвращены к работе, продолжается. Причем продолжается она так, что те вещи, которые, согласно нормативам европейских компаний, делаются девять месяцев, мы делаем за четыре-пять недель. И такой темп держится круглосуточно. Но вопрос в том, что даже если будет сделано всё, что можно сделать, и всё удастся, всё равно тот уровень повреждений, который мы имеем, не позволяет сказать, что мы зимой будем без ограничений. Ограничения будут", - подытожил Харченко.

Также он отметил, что ввод новых резервных энергомощностей и газогенерирующих станций идет медленнее, чем ожидалось.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее в "Укрэнерго" дали прогноз по отключениям света и заявили, что самый сложный период лета уже прошел. По мнению председателя правления "Укрэнерго" Кудрицкого, ситуация с электроснабжением на сейчас улучшилась.

Также в "Укрэнерго" рассказали об отключении света зимой и предупредили, что мы должны готовиться к сложным ситуациям. Часть ремонтных работ на энергоблоках в Украине удается завершить досрочно, поэтому ситуация в энергосистеме ощутимо улучшается, сказал министр энергетики.

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко дал утешительный прогноз на три месяца и сказал, сколько в Украине не будут отключать свет. В Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее. Соответственно, снизилось потребление электроэнергии.

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