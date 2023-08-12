ВСУ мощно атаковали чрезвычайно важные мосты для оккупантов - Маломуж

Маломуж раскрыл, что существуют две важные логистические цепочки, соединяющие Крым с Российской Федерацией.

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Маломуж раскрыл важность Чонгарского и Генического мостов / коллаж: Главред, фото: Главред, ТАСС

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, чем для оккупантов были важны Чонгарский и Генический мосты.

"Эти мосты были частью чрезвычайно важных для оккупантов каналов логистики, которые позволяли российским войскам взимать новые резервы для наступательных операций и укрепления оборонительных позиций, в частности, в Херсонской и Запорожской областях", - подчеркнул генерал.

Маломуж добавил, что существуют две важные логистические цепочки, соединяющие Крым с Российской Федерацией: одна - через Херсонщину, Запорожье и Мариуполь, другая - через Крым и Керченский мост.

"До сих пор один из каналов поставок полностью или частично системно прерывался украинскими вооруженными силами. Вместе с тем, мы также создали Российской Федерации проблемы с Крымским мостом, и она вынуждена время от времени прекращать движение транспорта и переброску вооружения, техники, боеприпасов и живой силы этим мостом", - добавил эксперт.

По его словам, после ударов по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют Крым с Херсонской и Запорожской областями, одна логистическая цепочка была полностью прервана.

"Его россияне постоянно использовали - им постоянно перевозились вооружение, техника и боеприпасы. Сегодня прекратилось движение транспорта по этим мостам, а это подрывает позиции врага на Херсонщине, а впоследствии подорвет и на Запорожье. Ведь теперь Россия не может в полной мере обеспечивать свои войска боеприпасами, живой силой, артиллерийскими системами и т.д.", - добавил Маломуж.

Таким образом, ударами по мостам Украина обесценивает перспективы мощных оборонительных действий противника и, тем более, его наступательных операций на юге Украины.

Смотрите видеоверсию интервью с Николаем Маломужем о последствиях ударов по Геническому и Чонгарскому мостам:

Напомним, что Маломуж заявил, что ВСУ готовы к широкомасштабному наступлению. Он сообщил, что на сегодняшний день нам известны практически все маршруты поставок россиян, они постоянно уничтожаются.

Маломуж спрогнозировал, стоит ли опасаться атак врагов под Купянском и на Луганщине. Генерал убежден, что попытки атак российских оккупантов атаковать на Харьковщине и Луганске особых перспектив не имеют.

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