Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Есть рычаги": политтехнолог рассказал, чем США могут "задавить" РФ для мира

Руслана Заклинская
12 марта 2025, 20:33
105
Приостановление военной помощи и предоставление разведданных являются ключевыми инструментами давления на Украину, отметил Михаил Шейтельман.
'Есть рычаги': политтехнолог рассказал, чем США могут 'задавить' РФ для мира
Вашингтон давит на Киев, а не на Москву / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы Шейтельмана:

  • США имеют рычаги давления как на Украину, так и на РФ
  • Вашингтон не оказывал серьезного давления на Москву
  • Наибольшее давление на Украину - это пауза в предоставлении военной помощи и разведданных Украине

США имеют значительный арсенал средств давления и на Украину, и на РФ, но на практике они используются преимущественно против Киева. Наиболее ощутимым стала пауза в предоставлении военной помощи и разведданных. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Есть рычаги, только почему-то против Украины они все по максимуму использованы. То есть Соединенные Штаты прекратили и поставки любой военной помощи, и поставки разведданных. Соединенные Штаты помогли россиянам убить некоторое количество украинцев за последнюю неделю, как мы знаем. Потому что дроны и ракеты, которые долетали, например, до Курской области или, скажем, до Доброполья Донецкой области - это уже были те, которые сознательно пропустила американская разведка. То есть нам не сообщалось о них, и мы не могли их сбить из-за этого", - отметил он.

Шейтельман подчеркнул, что таким образом США фактически приняли участие в убийстве украинцев, ведь своим бездействием помогли россиянам воевать. Это является прямым давлением на Украину, тогда как на Россию Вашингтон до сих пор не применил никаких существенных рычагов влияния.

"У них есть огромное количество инструментов, любые. Во-первых, любые санкции, которые обещал Трамп, любые. А во-вторых, оружие - они могут дать нам любые виды оружия", - добавил политтехнолог.

Кроме того, Вашингтон располагает мощным военным инструментом влияния - предоставление Украине дальнобойного оружия, такого как ракеты "Томагавк". По словам Шейтельмена, если бы Киев получил крылатые ракеты "Томагавк", украинские силы могли бы атаковать стратегические объекты в самой Москве, включая мосты через Москву-реку, военные училища, правительственные и военные центры.

"Поэтому против России никакого давления нет. Здесь надо понимать, что Америка стала союзником России. И другие мысли мне трудно было бы сейчас оправдать", - добавил эксперт.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Остановка помощи Украине от США - что известно

Напомним, ранее Белый дом остановил поставки вооружений Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. По ее словам, это "пауза для пересмотра" и конкретных решений по восстановлению или отмене поддержки пока нет.

Однако заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии достигнута договоренность о возобновлении оборонной помощи США Украине.

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что поставки вооружения снова продолжаются после временной приостановки. Также директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон возобновил обмен разведданными с Украиной по поручению Дональда Трампа.

Читайте также:

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Михаил Шейтельман
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

21:32Мир
Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

20:26Война
Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

20:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:40

Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименезом Браво

21:32

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

21:11

Проблемы затянутся на год: что нельзя делать 13 марта, приметы

21:00

Когда люди смогут "разговаривать" с животными: ветеринар назвал дату

20:33

"Есть рычаги": политтехнолог рассказал, чем США могут "задавить" РФ для мираВидео

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
20:29

Почему утки падают на ноги: важное предупреждение для хозяевВидео

20:26

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

20:06

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

19:41

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

Реклама
19:24

Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

19:16

РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз "Орешником": что известноВидео

19:10

Трамповская пропаганда переплюнула советскуюмнение

19:07

Возможно ли достичь устойчивого мира в 2025 году: политтехнолог четко ответил

19:04

Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минутВидео

19:02

Сезон уже не за горами: когда и как правильно обрезать абрикос

18:57

Нужно ли мыть двигатель авто: неожиданный ответ

18:55

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

18:37

Путин либо пойдет на "неудобные компромиссы", либо вызовет гнев Трампа - CNN

18:06

Меньше усилий, больше комфорта: для чего развешивать мокрую одежду на вешалки

17:59

Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте

Реклама
17:57

Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: в ГПСУ раскрыли детали

17:57

Продолжится ли мобилизация в период прекращения огня: в Раде сделали заявление

17:45

Лунное затмение в марте изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

17:30

Открыла другую страницу: Елена Кравец рассказала о новой карьере

17:28

Доллар рванул вверх, евро обвалился: НБУ установил новый курс валют

17:21

Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg

17:11

Когда ни в коем случае нельзя гладить собаку: ответ ветеринара

17:10

Россия организовала в Ивано-Франковске теракт: в СБУ раскрыли детали

17:09

Украина планирует закупать большие объемы американского газа - Reuters

17:01

Ради экономии: нужно ли выключать чайник из розетки на ночь

17:00

У Трампа назвали сценарий США в случае отказа Путина от прекращения огня

16:52

Украинцам выплатят до 180 тысяч гривен: кто может получить финансовую помощь

16:50

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!", - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

16:49

5 знаков зодиака, которые принимают решения в отношениях

16:45

Немедленное перемирие на фронте: известны детали режима тишины и чего ждать Украине

16:42

Начнется торг: Шейтельман спрогнозировал, что даст предложение прекратить огоньЭксклюзив

16:18

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявленийВидео

16:12

Помидоры дадут обильный урожай, если соблюдать 6 простых правил

16:08

"Многие ребята погибнут": украинские военные не верят в перемирие

16:03

От загрязнений не останется и следа: как отмыть стеклянные банки до блеска

Реклама
15:49

Будут ли ВСУ выходить полностью из Курской области: что там происходит на самом деле

15:44

Отказ Путина от предложения Трампа: Зеленский сделал прогноз о двух шагах США

15:22

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

15:19

Как правильно хранить зимние автомобильные шины: знают лишь единицы

15:09

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

15:02

"Нечто тайное" посылает сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку десятилетия

14:52

Разводов больше не будет: хитрый лайфхак для мытья зеркалВидео

14:44

У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

14:20

"Она может послать": Лолита высказалась про злодейские планы Аллы Пугачевой

14:02

Латвия отменила концерт и запретила въезд популярному в России певцу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять