'Есть рычаги': политтехнолог рассказал, чем США могут 'задавить' РФ для мира

Приостановление военной помощи и предоставление разведданных являются ключевыми инструментами давления на Украину, отметил Михаил Шейтельман.

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Вашингтон давит на Киев, а не на Москву / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы Шейтельмана:

США имеют рычаги давления как на Украину, так и на РФ

Вашингтон не оказывал серьезного давления на Москву

Наибольшее давление на Украину - это пауза в предоставлении военной помощи и разведданных Украине

США имеют значительный арсенал средств давления и на Украину, и на РФ, но на практике они используются преимущественно против Киева. Наиболее ощутимым стала пауза в предоставлении военной помощи и разведданных. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Есть рычаги, только почему-то против Украины они все по максимуму использованы. То есть Соединенные Штаты прекратили и поставки любой военной помощи, и поставки разведданных. Соединенные Штаты помогли россиянам убить некоторое количество украинцев за последнюю неделю, как мы знаем. Потому что дроны и ракеты, которые долетали, например, до Курской области или, скажем, до Доброполья Донецкой области - это уже были те, которые сознательно пропустила американская разведка. То есть нам не сообщалось о них, и мы не могли их сбить из-за этого", - отметил он.

Шейтельман подчеркнул, что таким образом США фактически приняли участие в убийстве украинцев, ведь своим бездействием помогли россиянам воевать. Это является прямым давлением на Украину, тогда как на Россию Вашингтон до сих пор не применил никаких существенных рычагов влияния.

"У них есть огромное количество инструментов, любые. Во-первых, любые санкции, которые обещал Трамп, любые. А во-вторых, оружие - они могут дать нам любые виды оружия", - добавил политтехнолог.

Кроме того, Вашингтон располагает мощным военным инструментом влияния - предоставление Украине дальнобойного оружия, такого как ракеты "Томагавк". По словам Шейтельмена, если бы Киев получил крылатые ракеты "Томагавк", украинские силы могли бы атаковать стратегические объекты в самой Москве, включая мосты через Москву-реку, военные училища, правительственные и военные центры.

"Поэтому против России никакого давления нет. Здесь надо понимать, что Америка стала союзником России. И другие мысли мне трудно было бы сейчас оправдать", - добавил эксперт.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Остановка помощи Украине от США - что известно

Напомним, ранее Белый дом остановил поставки вооружений Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. По ее словам, это "пауза для пересмотра" и конкретных решений по восстановлению или отмене поддержки пока нет.

Однако заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии достигнута договоренность о возобновлении оборонной помощи США Украине.

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Павел Залевский подтвердил, что поставки вооружения снова продолжаются после временной приостановки. Также директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон возобновил обмен разведданными с Украиной по поручению Дональда Трампа.

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Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики. Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей. С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана. Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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