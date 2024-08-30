РФ использовала в Украине арктических морпехов и странную технику - Плетенчук

Россияне перебросили для войны против Украины арктическую бригаду морской пехоты и технику, которая предназначена для войны в Арктике.

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РФ использовала арктическую бригаду в войне против Украины / коллаж: Главред, фото: Facebook Плетенчука, Википедия

Россияне продолжают свою захватническую деятельность на нашей земле. Для этого они перебросили на восток Украины арктическую бригаду морской пехоты, а также специальную технику, которая предназначена для войны именно в условиях Арктики. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мы здесь видели даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому нас уже удивить чем-то сложно. Правда, нас удивили наличием здесь уникальной техники, которая предназначена для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот здесь они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогая, и использовать ее таким образом - это кощунство", - отметил спикер.

Также Плетенчук подчеркнул, что россияне пока не имеют возможности использовать свою морскую пехоту по назначению, а значит перебрасывают ее на те участки фронта, где не хватает людей. Ее боевые возможности сильно снижены.

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Спикер добавил, что РФ не может использовать свои десантные корабли в Азовском и Черном море, чтобы высадить морскую пехоту, поэтому приходится использовать этот род войск в других боях и операциях.

По словам Плетенчука, в начале вторжения в Украину россияне имели 13 десантных кораблей, сейчас их осталось только 5 Они не могут десантировать бойцов, поскольку врагу не дадут этого сделать береговые ракетно-артиллерийские войска украинских ВМС Украины.

"Высадка десанта в большинстве случаев не проводится как самостоятельная операция. Для этого должна быть встречная операция на суше. А эти возможности сильно упали", - констатировал Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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Также стало известно, что в Офисе президента заявили, что россиян на Курском направлении и на территории РФ ждут сюрпризы и новые бои.

Ранее сообщалось, что ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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