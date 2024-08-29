Очень жесткие бои: Сырский назвал самые "горячие" точки фронта на востоке

Главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, подчеркнул главком ВСУ.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении / Коллаж: Главред, Фото: Telegram А.Сырского, Facebook 47-й ОМБр

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский несколько дней провел работу в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении.

В настоящее время на этом направлении сложилась наиболее сложная ситуация, подчеркнул он в своем Facebook.

"Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного яров, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово. Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск", - уточнил главком ВСУ.

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По его словам, работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме, и "постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника".

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. В частности, чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери.

Также Сырский отметил военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 150-й отдельной механизированной бригады, "которые не оставляют шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя".

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств. Собственно, решению этих вопросов и была посвящена моя работа. Горжусь героизмом наших воинов. Делаем все ради нашей победы", - добавил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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