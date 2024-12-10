Саратовскую область атаковали БпЛА: под прицелом был военный аэродром

В РФ традиционно заявили, что разрушений и пострадавших предварительно нет.

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В России гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google./maps

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В ночь на 10 декабря, в РФ гремели взрывы

Под атакой был военный аэродром в Саратовской области

Во вторник, 10 декабря, Саратовская область РФ находилась под атакой БпЛА. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, под прицелом беспилотников был военный аэродром.

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"Сегодня была отражена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидирован БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы", - говорится в сообщении.

В РФ традиционно заявили, что разрушений и пострадавших предварительно нет.

Следует заметить, что российское Министерство обороны не сообщало о сбитых беспилотниках над Саратовской областью.

Напомним, в Саратовской области расположен военный аэродром "Энгельс". Он является главной базой для размещения самолетов Ту-95 и Ту-160.

Поражение военных объектов РФ - последние новости

В ночь на субботу, 7 декабря, город Майкоп, столица Республики Адыгея, подвергся атаке дронов. Вероятной целью атаки мог быть аэродром "Ханская", расположенный в 410 км от линии фронта. Местные жители сообщали, что вблизи аэродрома прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва.

Днем ранее в Керчи во временно оккупированном Крыму утром прогремели взрывы. Местные жители слышали звуки взрывов в районе судостроительного завода, также они видели зарево в микрорайоне Аршинцево. Сообщается о якобы попытке прорыва украинских морских дронов в Керченском проливе.

Как писал Главред, морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченным российскими оккупантами в Крыму. Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что были уничтожены системы наблюдения противника, которые были размещены на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

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Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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