"Отшил" или признал? Глава Кипрской церкви объяснил свое отношение к Епифанию

Хризостом объяснил свое отношение к Епифанию

После появления в росСМИ сообщения, что якобы глава Кипрской православной церкви жестко "отшил" митрополита Епифания – архиепископ Кипрский Хризостом сделал официальное заявление.

По его словам, Кипрская православная церковь намерена признать предстоятеля ПЦУ.

"Придет время, когда Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", – цитирует Cerkvarium архиепископа.

В то же время Хризостом заверил, что Вселенскую Патриархию считает "Матерью-Церковью", а также "поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности".

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви. 6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.

Также СМИ сообщали, что Иерусалимский патриарх "продинамил стрелку" с Порошенко. Темой намечавшейся встречи должен был стать вопрос о признании новосозданной ПЦУ.

Позднее бывшая УПЦ МП заявила, что Иерусалимский патриарх вместо встречи с Порошенко принял украинских мирян. Если верить церковникам из Московского патриархата, патриарх Феофил принял и благословил мирян из Украины.