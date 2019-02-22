Из России выезжает образованная молодежь – Atlantic Council

Россияне / Thinktanks.by

Согласно новому опросу Евразийского центра Атлантического Совета, репрессивный политический климат, а также отсутствие прав и свобод, теперь являются ключевыми факторами, способствующими эмиграции из России. До 2012 года главной причиной была экономика.

"Наш опрос подтверждает, что для новой волны эмиграции профессиональные и образовательные факторы уступили место политике и правам человека", - цитирует директора Евразийского центра Джона Хербста Atlantic Council.

С тех пор, как Владимир Путин стал президентом в 2000 году, от 1,6 до 2 миллионов россиян покинули свою страну. Правда, после 2012 года выезжают, как правило, молодые, образованные люди, владеющие иностранными языками.

В частности, 50% респондентов были моложе 34 лет, а 86% – моложе 44 лет. Почти у 80% опрошенных есть степень бакалавра или несколько высших образований.

65% опрошенных россиян, которые уехали из РФ заявили, что их страна находится в худшем положении с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году.

86% респондентов согласились, что администрация Путина заботится в основном о своих собственных интересах, а не об интересах простых граждан.

Ранее сообщалось, что Украина возглавит в 2019 году список стран с самым высоким уровнем потери трудовых ресурсов.