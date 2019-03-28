НАТО расширяет сотрудничество по вопросам безопасности на Черном море. Корабли НАТО / РИА Новости

Спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай анонсировал расширение сотрудничества Альянса с Грузией, в частности, в вопросах обеспечения безопасности Черного моря.

"Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря", — рассказал Аппатурай в интервью тбилисской телекомпании Имеди.

По его словам, НАТО уделяет этим вопросам большое внимание. Ведь "у Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции в НАТО".

Читайте такжеВойна России против НАТО начнется на Балтике - экспертыРанее американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Напомним, Украина передала в НАТО доказательства связей России с ИГИЛ и ХАМАС. Теперь вопросом займутся сотрудники Парламентской ассамблеи НАТО.

Как сообщалось, 24 марта минный тральщик НАТО прибыл в порт Одессы. Корабль относится к минным охотникам класса Eridan.

Как известно, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.