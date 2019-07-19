В Польше заявили, что Путину на годовщине начала Второй мировой не место

Главу РФ польские власти считают агрессором.
Власти Польши считают присутствие главы РФ Владимира Путина на годовщине начала Второй мировой войны неуместным.
Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года. Но Путина туда приглашать не желают.
"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", – цитирует DW заместителя премьер-министра Польши Яцека Сасина.
А вот главу США Дональда Трампа на торжества позовут. Также как и рады будут присутствию Ангелы Меркель, хотя в ее присутствии не уверены.
Большинству мировых лидеров приглашения уже отправлены. Польша ожидает международного масштаба предстоящих памятных мероприятий.
О том, что Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны, сообщалось еще в марте 2019. Но тогда формулировка такого игнора была гораздо более мягкой, об агрессии путинской России не говорилось ни слова.
В прошлый раз, на мероприятия по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны в Европе, Путина в Гданьск также не пригласили. А вот Порошенко на них тогда был.
Ранее поляки попросили Трампа помочь выбить из России репарации за Вторую мировую. Поляки обвиняют не только Берлин, но и Москву в том, что те "буквально уничтожили и поработили нацию во время войны и после ее окончания".
А скандальный актер Алексей Панин отказывается признавать заслуги СССР в победе во Второй Мировой войне: "Мы вместе с Гитлером в 1939 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели! "Мы не освободили ее, а оккупировали".