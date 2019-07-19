В Польше заявили, что Путину на годовщине начала Второй мировой не место / Reuters

Власти Польши считают присутствие главы РФ Владимира Путина на годовщине начала Второй мировой войны неуместным.

Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года. Но Путина туда приглашать не желают.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", – цитирует DW заместителя премьер-министра Польши Яцека Сасина.

А вот главу США Дональда Трампа на торжества позовут. Также как и рады будут присутствию Ангелы Меркель, хотя в ее присутствии не уверены.

Большинству мировых лидеров приглашения уже отправлены. Польша ожидает международного масштаба предстоящих памятных мероприятий.

О том, что Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны, сообщалось еще в марте 2019. Но тогда формулировка такого игнора была гораздо более мягкой, об агрессии путинской России не говорилось ни слова.

В прошлый раз, на мероприятия по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны в Европе, Путина в Гданьск также не пригласили. А вот Порошенко на них тогда был.

Ранее поляки попросили Трампа помочь выбить из России репарации за Вторую мировую. Поляки обвиняют не только Берлин, но и Москву в том, что те "буквально уничтожили и поработили нацию во время войны и после ее окончания".

А скандальный актер Алексей Панин отказывается признавать заслуги СССР в победе во Второй Мировой войне: "Мы вместе с Гитлером в 1939 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели! "Мы не освободили ее, а оккупировали".