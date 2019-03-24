Щелчок по носу: Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны

Польша не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны / Фото: Zaxid.net

Власти Польши не пригласили главу РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом замглавы администрации президента Польши Павел Муха заверил, что Путин персоной нон грата для них не является.

"Неправда, что президент Путин — персона нон грата. Такой формулировки никто не использовал. У нас есть приглашение для стран-членов ЕС и "восточного партнерства". Россия не является членом "восточного партнерства", — пояснил решение польских властей Муха в интервью Radio Zet, пишет RT.

В то же время главу Белоруссии Александра Лукашенко на годовщину позвали. Также на мероприятия приглашен президент Франции Эммануэль Макрон.

Читайте такжеОпасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война"Франция находится в обоих форматах: что касается НАТО и Европейского союза… Мы стремимся к близким польско-французским отношениям. Франция выступает в роли нашего партнера в ЕС. Мы также намерены укрепить эти отношения в рамках Веймарского треугольника", — рассказал Муха.

На аргументы о том, что Россия является преемницей СССР, который участвовал в разгроме Третьего Рейха и Адольфа Гитлера непосредственно, польский чиновник ответил: "Сначала СССР, если придерживаться истории, участвовал в событиях 17 сентября и таким образом началась Вторая мировая война. Ранее еще было 23 августа и пакт Молотов — Риббентроп, кроме того имели место и другие различные события".

В прошлый раз, на мероприятия по случаю 70-летия завершения Второй мировой войны в Европе, Путина в Гданьск также не пригласили. А вот Порошенко на них тогда был.

Ранее поляки попросили Трампа помочь "выбить" из России репарации за Вторую мировую. Поляки обвиняют Москву и Берлин в том, что они "буквально уничтожили и поработили нацию во время войны и после ее окончания".

Как сообщалось, скандальный актер Алексей Панин заслуги СССР в победе во Второй Мировой войне признавать отказывается: "Мы вместе с Гитлером в 1939 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели! "Мы не освободили ее, а оккупировали".