"Оккупанты": Панину светит срок за пост про "грязную, уголовную, гомофобную Россию"

Панину светит уголовка / instagram.com/panin.aleksey

Скандальный актер Алексей Панин написал в Instagram, что "Россия— грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

Позднее он этот пост удалил, но заскринить его успели, и адвокат Александр Сергеев уже написал заявление на Панина в Следственный комитет РФ. Артисту светит уголовка по ст. 282.

"Единственная страна в мире из тех, где я был, куда не хочется возвращаться… На нас смотрят, как на дикарей", – написал Панин.

Единственным достижением России за последние 75 лет он назвал полет Юрия Гагарина в космос. А вот заслуги СССР в победе во Второй Мировой войне Панин признавать отказывается: "Мы вместе с Гитлером в 1939 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию! Не успели! "Мы не освободили ее, а оккупировали".

Инстаграм Панина

Ранее Панин прокомментировал слова Серебрякова о военной агрессии России. Он отметил, что придерживается аналогичного мнения.

Напомним, актер не раз обещал переехать. К примеру, еще в марте 2018 года Панин собрался "валить" из России, прихватив дочь. Актер обещал улететь в неизвестном направлении.

А в сентябре 2018 года Панин также рассказывал, почему решил покинуть Россию. "Хочу пожелать всем людям, если они думают о своих детях, о себе – бегите и спасайтесь. Жить в этой стране нельзя", – заявил тогда он.

Тем не менее, в последнем посту в Instagram актер вдруг написал, что жаждет на родину и "готов бесконечно разгребать отечественные помойки".

Видимо, о заявлении на него Панин пока не знает.