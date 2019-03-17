Поляки попросили Трампа помочь "выбить" из России репарации за Вторую мировую

17 марта 2019, 16:08

Трампу, такое ощущение, пишут, как некогда герой классического рассказал писал: "На деревню, дедушке".

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Радио Свобода

Группа польских активисты обратилась к президенту США Дональду Трампу - с просьбой добиться выплаты репараций по результатам Второй мировой войны от России и Германии.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Белого дома. Активисты утверждают, что Польша до сих пор не получила компенсацию за советскую и нацистскую агрессию.Поляки обвиняют Москву и Берлин в том, что они "буквально уничтожили и поработили нацию во время войны и после ее окончания".  

К слову, с середины февраля петиция к Трампу набрала менее семи тысяч голосов. В то время как в Белом доме реагируют только на обращения, которые поддержали не меньше, чем сто тысяч человек.

Напомним, ранее Украина потребовала от Германии репараций за Вторую мировую войну.

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Россия Польша Германия репарации Вторая мировая война поляки Дональд Трамп президент США
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