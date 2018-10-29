Польша готовится к распаду ЕС: эксперт объяснил, почему Варшава озаботилась репарациями

Польша / Zaxid.net

Польские власти требуют от Германии репарации за Вторую мировую войну, поскольку готовятся к распаду Европейского Союза.

Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Головачев.

"Польша готовится к распаду Евросоюза. Или как минимум к его преобразованию... В этой Польше уготована роль "второй скорости", потому что Варшава категорически отказывается входить в зону евро и подчиняться Брюсселю в вопросах гуманитарной политики. "Европа двух скоростей" - это мягкий развод старой Европы - Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Австрии с южными и восточно-европейскими братьями по ЕС. А при разводе бывшие родственники всегда начинают подсчитывать, кто кому сколько должен", - пишет Головачев в Facebook.

Эксперт считает, что в Варшаве "прекрасно понимают, что в нынешнем виде ЕС уже не жилец".

"Новый финансовый кризис, который готов разразиться в ближайшие пару лет, не оставит от европейской солидарности камня на камне. У ЕС уже нет никаких инструментов, чтобы хоть как то облегчить наступающий долговой кризис", - прогнозирует он.

Именно в связи с этим, по словам Головачева связано "внезапное" требование Польши по репарациям.

"Польша, по самым скромным подсчетам, получила от ЕС не менее 100 млрд евро помощи, которую когда-то все равно придется отдавать. А отдавать не хочется! Ну, а раз не хочется, то почему бы не выкатить встречные требования к Германии на 500 млрд долл! Тем более, когда за твой спиной стоят США, готовые вывести свои войска из Германии и разместить их в Польше", - заключил эксперт.

Читайте такжеПольша захотела стребовать с России репарацииВ начале октября польский депутат Аркадиуш Муларчук заявил о намерении взыскать с Германии $850 млрд репараций за Вторую мировую войну.

По его словам, в 1947 году власти Польши оценивали военный ущерб в $48,8 млрд долларов. В пересчете на сегодня это $850 млрд.

"Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу", - сказал он, подчеркнув, что потери невозможно восстановить даже спустя много поколений.

Поскольку $850 млрд - это сумма, вдвое превышающая бюджет Германии, Муларчук предлагает выплачивать ее на протяжении 50 или 100 лет, вкладывая деньги в развитие польской экономики.