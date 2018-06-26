Украина потребовала репарации за Вторую мировую войну

Украина присоединилась к требованию еще 6 стран, в основном Центральной и Восточной Европы, которые требуют компенсаций как пострадавшие от действий нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Соответствующее заявление подали Украина, Польша, Литва, Словакия, Чехия, Армения и Великобритания. В документе от комиссара по правам человека Совета Европы требуют изучить неравный подход к компенсации, заявил инициатор документа, польский депутат Аркадиуш Мулярчик.

При этом в документе обращается внимание на жертвы военных операций, а также принудительных работников, депортированных или заключенных в лагерях, передает польское агентство PAP.

"Можно сказать, что это вся палитра случаев десятков тысяч, сотен тысяч различных дел, людей, которые не имеют права на суд, где они могли бы требовать компенсации от немецкого государства за военные преступления", — говорит Мулярчик.

Представители стран, подписавших заявление, утверждают, что после Второй мировой войны немцы заключили много двусторонних соглашений со странами Западной Европы в отношении военных репараций и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

При этом заявители констатируют, что на сегодня отсутствует правовой путь предъявления требований компенсации за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны.

Ранее сообщалось о том, что Польша хочет потребовать от Германии 850 миллиардов за Вторую мировую войну.

Отметим, что репарации от Германии были согласованы на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году. В 2017 году польские политики заявили, что Польша должна получить новые репарации от Германии. Представители Германии заявили, что вопрос о новых репарациях рассматриваться не будет.

Как известно, официальные лица Польши заявляли, что ущерб, нанесенный ее стране во время Второй мировой войны, не был возмещен. В свою очередь правительство Германии дало понять, что вопрос германских компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно.