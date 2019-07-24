Экологический Чернобыль: россиян предупредили о страшной опасности

Чтобы избежать катастрофы, нужно действовать уже сейчас / HBO

Иркутской области России грозит глобальна экологическая катастрофа - и все из-за завода Усольехимпром, который расположен на территории региона. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, если срочно не предпринять меры на предприятии, может случиться катастрофа, сравнимая со взрывом на Чернобыльской АЭС, передают Известия.

Усольехимпром занимается производством хлора и других химических веществ. Владельцы не провели демеркуризацию предприятия и забросили завод. Там находятся химически опасные вещества, некоторые из них - под давлением, а скважины, где был солевой раствор, теперь заполнены нефтеотходами, которые могут загрязнить реку Ангару.

"Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - резюмировала Радионова.

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