Экологический Чернобыль: россиян предупредили о страшной опасности

24 июля 2019, 08:55

Предприятие Усольехимпром в Иркутской области сильно загрязнено ртутью.

Сериал Чернобыль
Чтобы избежать катастрофы, нужно действовать уже сейчас / HBO

Иркутской области России грозит глобальна экологическая катастрофа - и все из-за завода Усольехимпром, который расположен на территории региона. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, если срочно не предпринять меры на предприятии, может случиться катастрофа, сравнимая со взрывом на Чернобыльской АЭС, передают Известия.

Усольехимпром занимается производством хлора и других химических веществ. Владельцы не провели демеркуризацию предприятия и забросили завод. Там находятся химически опасные вещества, некоторые из них - под давлением, а скважины, где был солевой раствор, теперь заполнены нефтеотходами, которые могут загрязнить реку Ангару.

"Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - резюмировала Радионова.

Читайте такжеКатастрофа может повториться: астролог назвал причину аварии на ЧАЭСНапомним, 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльськой АЕС. После аварии на реакторе огонь бушевал на станции 10 дней, заражая огромным количеством радиоактивных частиц окружающую среду на значительных территориях Украины, Белоруссии и России. Из зоны поражения были эвакуированы около 200 тысяч человек. По данным организации Союз Чернобыль, из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.

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