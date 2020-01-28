В Тихом океане моряк из Украины "испарился" с судна

В Тихом океане с судна пропал украинский моряк Евгений Масленников / Скриншот с facebook.com/assol.fund

В Тихом океане на пути из Эквадора в Панаму с судна пропал гражданин Украины - моряк Евгений Масленников, 1983 года рождения.

Родственники украинца поделились, что он пропал с борта в пятницу, 24 января, сообщила в Facebook Благотворительная организация Фонд помощи морякам Ассоль.

По сведениям автоматической идентификационной системы (AIS), скорее всего, украинец пропал с судна Green Brazil, которое шло под флагом Багамских островов.

"…информация о моряке… Масленников Евгений Владимирович, 14.10.1983 г.р. Рост - 183, вес - 78, шрам небольшой на волосистой части головы", - сообщили в организации.

В Тихом океане с судна пропал украинский моряк Евгений Масленников / Скриншот с facebook.com/assol.fund

Напомним, в конце ноября 2029 года появилась информация, что в районе Шри-Ланки с иностранного контейнеровоза Thalassa Patris (следовал из Сингапура в Грецию) пропал 24-летний моряк из Одессы Владислав Маслов, который вышел в рейс в должности второго помощника капитана, и внятные поиски на судне не провели.