"Не было внятных поисков": моряк из Одессы пропал с контейнеровоза в районе Шри-Ланки

С иностранного контейнеровоза пропал моряк-одессит Владислав Маслов / facebook.com/maslovsergiy

Одесситка Евгения Савищева сообщила, что в районе Шри-Ланки с иностранного контейнеровоза Thalassa Patris (следовал из Сингапура в Грецию) пропал ее брат - 24-летний моряк из Одессы Владислав Маслов, который вышел в рейс в должности второго помощника капитана.

Маслов пропал рано утром в субботу, 23 ноября, написала его родственница в Facebook.

Савищева, ссылаясь на слова членов экипажа, сообщила, что на самом судне не провели внятные поиски.

"Единственное что было сделано - это возврат Thalassa Patris в квадрат, где предположительно последний раз видели Владислава на судне, и визуальный поиск его в воде в светлое время суток (продолжительностью примерно восемь часов)", - отметила она.

Сестра моряка добавила, что потом судно продолжило свой путь и ни его команда, ни судовладелец не сообщили об инциденте судам, которые шли по такому же маршруту.

"…Члены экипажа, скорее всего, получили команду ни с кем не выходить на связь по этому вопросу!!! …Сам капитан сообщил жене о пропаже только на третий день. На данный момент родители своими силами объявили его официально в розыск, задействовали Интерпол…", - поделилась одесситка.

С иностранного контейнеровоза пропал моряк-одессит Владислав Маслов / Скриншот с facebook.com/maslovsergiy

Ранее сообщалось, что вечером 22 ноября на сухогрузе, который шел под флагом Мальты, во время шторма в Кельтском море 57-летний моряк-украинец получил травму и скончался.