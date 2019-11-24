Удар тяжелым предметом: украинский моряк погиб во время мощного шторма в Кельтском море

В Кельтском море погиб украинский моряк / Facebook.com/assol.fund

В Кельтском море во время шторма смертельную травму получил 57-летний украинский моряк.

По информации благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" и ресурса FleetMon, который отслеживает местоположение суден, на борт корабля была доставлена вертолетом команда медработников, которые констатировали смерть моряка.

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, который находился в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в 21.10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. При этом точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом.

Читайте также"Счет 2-1 в пользу Усраины": Гиркин высмеял "трусливые действия Кремля" в отношении украинских моряковНапомним, ранее сообщалось, два украинских моряка, работавшие на судне Магус под флагом Панамы, скончались у берегов России от отравления метиловым спиртом.

Один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - сказано в сообщении Росморречфлота.