У берегов России умерли два украинских моряка - СМИ

На танкере Magus отравились метиловым спиртом два украинца / marinetraffic.com

Два украинских моряка, работавшие на судне Магус под флагом Панамы, скончались у берегов России от отравления метиловым спиртом.

Один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу Росморречфлота.

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - сказал сотрудник пресс-службы.

Танкер находился в районе порта Тамань Краснодарского края РФ.

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