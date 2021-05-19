Байден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным

Президент США в беседе с Путиным указал на подрыв Россией морских конвенций.
Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России в сфере безопасности на море.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, Москва нарушает принятые в мировом сообществе нормы.
Байден отметил, что устоявшиеся принципы поведения на море, такие как свобода судоходства, являются опорой мировой экономики и международной безопасности.
"Мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом Путиным", - сказал президент США.
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Отношения США и России - о чем ранее сообщал Главред:
- Американский президент Джо Байден в интервью 17 марта согласился с заявлением журналиста, согласно которому Владимир Путин является "убийцей". Он также сказал, что хозяин Кремля "заплатит цену" за российское вмешательство в выборы в США.
- Россия 18 марта в связи с данным инцидентом приняла решение отозвать посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций.
- Позже президент РФ Владимир Путин ответил на слова Джо Байдена. Он пожелал главе Белого дома здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- 13 апреля Байден поговорил по телефону с Путиным. Он предупредил российского президента о санкциях и предложил встречу на территории одной из европейских стран.
- 15 апреля США ввели новые санкции против России. Под ограничения попала деятельность 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне решили выслать 10 российских дипломатов.
- На следующий день, 16 апреля, Россия ввела ответные ограничения против США. Москва внесла высокопоставленных американских чиновников в "черный список" и запретила им въезд на территорию РФ.
- Несмотря на осложнение отношений Вашингтона и Москвы, стороны по-прежнему намерены провести саммит. Президент США Джо Байден 10 мая подтвердил такие намерения со стороны американского государства.
- Советник Байдена Джейк Салливан считает, что встреча Байдена и Путина состоится летом 2021 года в Европе.