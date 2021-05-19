УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным

19 мая 2021, 23:50
Прослушать новость
Остановить

Президент США в беседе с Путиным указал на подрыв Россией морских конвенций.

Джо Байден
Джо Байден рассказал о разговоре с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России в сфере безопасности на море.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Москва нарушает принятые в мировом сообществе нормы.

Байден отметил, что устоявшиеся принципы поведения на море, такие как свобода судоходства, являются опорой мировой экономики и международной безопасности.

"Мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом Путиным", - сказал президент США.

Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы на переговоры Путина и Байдена, объяснив слова об "убийце"

Отношения США и России - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Байден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Боль до тошноты: магнитная буря с 19 мая 2021 набирает силу удараБоль до тошноты: магнитная буря с 19 мая 2021 набирает силу удара С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницуС Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съестьНазваны консервы, которые нельзя просто открыть и съесть Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фотоЗвезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото Гороскоп на 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбленияГороскоп на 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления

Последние новости

00:21
Диетологи заявили о коварной опасности гречки
00:19
Евровидение 2021 - когда и где смотреть онлайн второй полуфинал
00:03
Гороскоп на сегодня 20 мая 2021 всех знаков Зодиака: денежный влив и любовный запрет Видео
19 мая, среда
23:50
Байден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным Видео
23:08
Еще одна страна официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС Видео
Реклама
23:00
Полнолуние в мае 2021: когда Луна округлится, и как изменить свою жизнь Видео
22:59
Путинская Россия намерена добывать украинский газ возле Крыма Видео
22:30
Комитет принял важное решение по министру инфраструктуры Видео
22:03
Синоптики рассказали, когда в Украине резко изменится погода Видео
21:46
ВОЗ оценила возможность появления новых штаммов COVID-19 Видео
21:46
Американские женщины назвали четыре техники, которыми они пользуются для усиления оргазма Видео
21:43
Приметы и суеверия: какое дерево категорически нельзя сажать возле дома Видео
21:31
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
21:18
В Виннице пьяный водитель с разбитым лицом ползал на четвереньках Видео
21:06
Суммы внушительные: сколько депутаты тратят денег в месяц на еду Видео
20:52
"Новый колумбайн": киевской школе пригрозили бойней Видео
20:50
Укрпочта обвинила Кабмин в срыве договоренностей: банки попали под удар Видео
20:24
Василий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом Видео
20:15
Арестович раскрыл детали договоренностей по Донбассу Видео
20:02
В Сети мошенники нагло "разводят" участников ВНО-2021
Реклама
20:00
Основатель Telegram Павел Дуров назвал владельцев iPhone рабами
19:35
Ученые сделали новое открытие и выяснили, как долго держится иммунитет к COVID-19 Видео
19:27
Дочь российской телезвезды Даны Борисовой в туалете порезала вены
19:24
Конфликт Кличко и Зеленского: чего ждать дальше мнение
19:19
The Last of Us: Part II получила бесплатное обновление для PS5 Видео
18:53
В парламенте одобрили кандидатуру главного налоговика на два поста в Кабмине Видео
18:50
В Германии сделали заявление об отказе США от санкций по Северному потоку-2 Видео
18:32
Новые правила назначения субсидий: разрешили иметь депозит и дом Видео
18:20
Во Львове школьница из-за запрета сиганула из окна и сломала позвоночник – СМИ
18:10
Автор учебника по украинскому языку рассказал, как ссылка на порносайт оказалась в книге Видео
17:59
Исландия пропускает Евровидение - в участника обнаружили коронавирус
17:50
"Один маленький шаг для человека": состоялся долгожданный релиз Elite Dangerous: Odyssey Видео
17:40
Политолог рассказал, как ускорить рост национальной экономики
17:37
Новая жеребьевка: стало известно, когда выступает Go-A в финале Евровидения Видео
17:28
Политолог раскритиковал увеличение налогов и ренты для крупного бизнеса
17:22
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
17:11
"Золотая" гречка: в Украине рекордно выросли цены на крупы Видео
16:52
Надя Дорофеева рассказала о "святой свекрови" и шутках о хозяйстве
16:41
Встреча Зеленского и Байдена: в ОП назвали возможное место и время Видео
16:36
В Кремле раскрыли планы на переговоры Путина и Байдена, объяснив слова об "убийце" Видео
Реклама
16:34
Комитет Рады принял решение о назначении Ляшко главой Минздрава Видео
16:23
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
16:20
Цифровые двойники на связи ‒ Google показала видеочат нового поколения Видео
16:19
Кабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу: каких тарифов ожидать Видео
16:03
Самый простой в мире завтрак: как готовить чиа пудинг
15:52
Умерла Татьяна Проценко - биография, фильмы и тяжелая болезнь актрисы
15:35
В Украине во время пандемии COVID-19 усилилось давление на бизнес – эксперт
15:22
Windows 10X всё ‒ Microsoft официально похоронила облегченную версию "десятки" Видео
15:21
Позитиву 32 года - самые популярные песни и необычные поздравления от друзей Видео
15:19
У Путина сделали заявление по отказу США от санкций против Северного потока-2
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять