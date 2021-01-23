Бегают с дубинками и жестко задерживают: в Беларуси возобновились акции против Лукашенко

Белорусы выстраиваются в "цепи единства" и ходят маршами по улицам городов.
23 января в Минске и других городах страны вышли на "акции солидарности" и марши. Так, в Беларуси возобновились акции протеста против режима президента Александра Лукашенко.
В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов, пишет телеканал Белсат в Telegram-канале.
Белорусские силовики активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно задержали трех женщин.
В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.
Ва Уруччы "сілавікі" несліся, як ашалелыя, за хлопцам.— Белсат TV (@Belsat_TV) January 23, 2021
Крыніца: motolkohelp pic.twitter.com/fsLzFKgwh8
Протесты в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.