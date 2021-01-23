Бегают с дубинками и жестко задерживают: в Беларуси возобновились акции против Лукашенко

В Беларуси возобновились протесты против Лукашенко / twitter.com BelDiasporaAt

23 января в Минске и других городах страны вышли на "акции солидарности" и марши. Так, в Беларуси возобновились акции протеста против режима президента Александра Лукашенко.

В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов, пишет телеканал Белсат в Telegram-канале.

Белорусские силовики активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно задержали трех женщин.

В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.

Ва Уруччы "сілавікі" несліся, як ашалелыя, за хлопцам.



Крыніца: motolkohelp pic.twitter.com/fsLzFKgwh8 — Белсат TV (@Belsat_TV) January 23, 2021

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