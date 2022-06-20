Белорусские военные пытались сделать подкоп под высоким забором на границе с Польшей

Белорусские военные сделали подкоп на границе с Польшей / Польская пограничная служба

Белорусские военные пытались сделать подкоп под забором, который установили на границе с Польшей. Об этом заявили в пограничной службе Польши.

Провокацию пытались устроили шестеро белорусских солдат 19 июня. Это произошло на участке в районе села Дубичи Церковные.

Также польские пограничники сообщили, о том, что 21 человек пытался нелегально попасть в страну. Ими оказались мигранты из Марокко, Сенегала и Индии. Все мигранты пытались прорваться со стороны Беларуси.

Военные Беларуси сделали подкоп на границе с Польшей / Скриншот

Напомним, недавно Польша установила на границе с Беларусью большой забор. Это решили сделать после того, как со стороны Беларуси в страны ЕС пытались прорваться тысячи нелегальных мигрантов.

Кризис на границе Беларуси и Польши

8 ноября 2021 года колонны нелегальных мигрантов собрались возле границы Беларуси с Польшей. Одна часть из них отправилась в леса, другая – к контрольным пунктам пропуска, чтобы пересечь белорусско-польскую границу.

В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

Беженцы осуществили попытку силового прорыва через границу. Они пытались сломать забор при помощи лопат, щипцов и бревен. Атаки мигрантов отражали польские силовики, среди которых были полицейские, военные и пограничники.

Мигранты решили разбить у границы с Польшей палаточный лагерь. Силовики пресекли около 309 попыток нелегального прорыва беженцев на территорию страны. На месте инцидента продолжают находиться несколько тысяч мигрантов. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-польской границе, обвинил Польшу в якобы стягивании войск и предупредил об опасном прецеденте, связанном с возможным втягиванием России в эту ситуацию.

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