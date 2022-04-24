"Был пойман, арестован и допрошен": в России "вынесли приговор" антипутинскому забору

Очередной позор россиян высмеял журналист Александр Невзоров.
Россияне, как и путинская власть, продолжает поражать своей ненавистью к Украине. На это раз там провели "деукраинизацию" обычного забора.
О позорном инциденте рассказал журналист и публицист Александр Невзоров на своём Telegram-канале.
Местные жители вызвали полицию из-за того, что штакетник забора был покрашен в голубой и желтый цвет.
"В Псковской области пойман, арестован и допрошен забор. После полутора часов надломов штакетника, прижиганий и вытаскивания гвоздей, забор сознался, что предательскую, антипутинскую раскраску в сине-желтые цвета на него навела хозяйка участка, который он ограждал. Приговорён к перекрашиванию", - язвительно подписал Невзоров фото с места событий.
Ранее "кадыровцы" записали постановочное видео с бездомным из Мариуполя, выдав его за "разведчика ВСУ". Тик-ток войска Рамзана Кадырова не перестают удивлять - на этот раз они переплюнули сами себя в попытке хоть как-то оправдать свои неудачные попытки захватить Мариуполь. Бравые воины захватили "ценного языка".
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