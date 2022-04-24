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"Был пойман, арестован и допрошен": в России "вынесли приговор" антипутинскому забору

24 апреля 2022, 14:26

Очередной позор россиян высмеял журналист Александр Невзоров.

В России "вынесли приговор" антипутинскому забору / скриншот

Россияне, как и путинская власть, продолжает поражать своей ненавистью к Украине. На это раз там провели "деукраинизацию" обычного забора.

О позорном инциденте рассказал журналист и публицист Александр Невзоров на своём Telegram-канале.

Местные жители вызвали полицию из-за того, что штакетник забора был покрашен в голубой и желтый цвет.

"В Псковской области пойман, арестован и допрошен забор. После полутора часов надломов штакетника, прижиганий и вытаскивания гвоздей, забор сознался, что предательскую, антипутинскую раскраску в сине-желтые цвета на него навела хозяйка участка, который он ограждал. Приговорён к перекрашиванию", - язвительно подписал Невзоров фото с места событий.

Ранее "кадыровцы" записали постановочное видео с бездомным из Мариуполя, выдав его за "разведчика ВСУ". Тик-ток войска Рамзана Кадырова не перестают удивлять - на этот раз они переплюнули сами себя в попытке хоть как-то оправдать свои неудачные попытки захватить Мариуполь. Бравые воины захватили "ценного языка".

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