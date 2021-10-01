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Забор с колючей проволокой, ров и камеры: Украина усиленно укрепляет границу с РФ и Беларусью

1 октября 2021, 16:00
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Глава МВД Украины рассказал, что работы закончатся в 2022 – 2023 годах.

409 км границы Донецкой и Луганской областей Украины временно не контролирует / mvs.gov.ua

Украина планирует построить государственную границу с Россией и Беларусью в течение 2022 – 2023 годов, поскольку на данный момент необустроенными остаются тысячи ее километров.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время визита на Луганщину, где недавно был возведенный участок украинско-российской границы в селе Рассыпное.

"На этом участке уже установлена новейшая система интегрированного управления границами. Это целый комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы", - рассказали в пресс-службе МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

Читайте также"Мы должны готовиться": Лукашенко разместит на границе с Украиной российские ракеты"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы наконец обустроить участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должен быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новый интеллектуальный границу, который даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", — отметил Монастырский.

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В пресс-службе МВД также отметили, что протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украины временно не контролирует.

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко заявил о якобы развертывании американских войск у границ республики. По его словам, новым фронтом становится Украина, на территории которой, дескать, появляются тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе" по белорусскому государству.

Под видом лагерей в Украине якобы появляются базы НАТО. В связи с этим он и президент РФ Владимир Путин намерены реагировать на такие "действия" во избежание появления "иностранных войск" у границ государств.

Автор: Сергей Кущ
viber
госграница украинско-российская граница Денис Монастырский
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