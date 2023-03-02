Блинкен встретился с Лавровым первый раз с момента вторжения РФ в Украину - CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Сергей Лавров (глава МИД страны-агрессора), встретились впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину

Сергей Лавров и Энтони Блинкен / коллаж фото УНИАН

В четверг, 2 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со руководителем МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает портал CNN со ссылкой на анонимный источник в Госдепа.

По его информации, короткий разговор состоялся в кулуарах встречи глав МИД стран G20 в Нью-Дели (Индия). Переговоры якобы были краткими и продлились не более 10 минут.

Блинкен призывал страну-агрессора, РФ, возобновить участие в "Договоре о стратегических наступательных вооружениях" и подчеркнул, что США продолжат всецело поддерживать Украину

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Незадолго до этого, на встрече стран "Большой двадцатки" госсекретарь США заявлял, что данное мероприятие "омрачен" войной в Украине.

"К сожалению, эта встреча снова была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины, преднамеренной кампанией уничтожения гражданских объектов и нападением на основные принципы Устава ООН", — подытожил он.

Россия выклянчивает переговоры с Украиной

Недавно в стране-агрессоре России снова заявили, якобы они готовы к переговорам с Украиной, однако, мол, хотят провести их "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий".

В Офисе президента Украины ответили на такие заявления и обратили внимание, что Россия на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления... Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а Рф будет уголовно доминировать в мире", - подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

К слову, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

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