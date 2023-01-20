"Цифры большие": американский генерал заявил о колоссальных потерях Украины и РФ

Генерал Милли выразил надежду, что Украина отвоюет все свои территории, а также что в конце концов стороны сядут за стол переговоров.

Генерал Милли заявил о колоссальных потерях Украины и России / 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что в кровавой борьбе с российскими оккупантами Украина, как и страна-агрессор Россия, несет огромные потери на фронте. Он подчеркнул, что в конечном итоге все дойдет до стола переговоров.

"Когда мы говорим о количестве раненых, пострадавших, погибших, конечно, это война, и мы понимаем, что цифры большие. Мы уже видим, каковы потери россиян – а это более 100 тысяч – это очень большое количество. И для России оно просто немыслимо. Здесь мы говорим о российской армии, российских военных, а также о так называемых "вагнеровцах". Действительно, они несут огромные и колоссальные потери", - заявил Милли на пресс-конференции по итогам встречи на базе "Рамштайн".

Генерал США также подчеркнул, что в рамках очередного этапа мобилизации Россия объявила о призыве 300 тысяч военнообязанных. В то же время он отметил, что количество мобилизованных может быть значительно больше.

Милли выразил надежду, что Украина отвоюет все свои территории, а также что в конце концов стороны сядут за стол переговоров.

"Украина также несет огромные потери. Мы видим, сколько невинных жизней уносит российская война, ведь Россия бьет по объектам критической инфраструктуры, по жилым районам. И так же очень много раненых и погибших среди солдат украинской армии. Поэтому обе стороны конфликта несут колоссальные потери. Поэтому я думаю, что рано или поздно все дойдет до стола переговоров и будут приняты соответствующие решения. И мы надеемся, что Украине удастся отвоевать свои территории", - подчеркнул Милли.

Потери Украины и России на войне

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время потери оккупационной армии намного больше.

Как отметил руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж, власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

Вас может заинтересовать: