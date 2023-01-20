Германия затягивает с поставкой оружия Украине: Штайнмайер резко встал на сторону Шольца

Президент Германии заявил, что поддержка Украины со стороны его страны "существенная и постепенная".

Штайнмайер вступился за Шольца после скандала с задержкой поставок Украине вооружения / president.gov.ua

Немецкий канцлер Олаф Шольц затягивает с поставкой необходимого вооружения для Украины. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что Шольц все делает правильно. Об этом сообщает Wirtschaftswoche.

Он уверяет, что Германия помогает Украине якобы "существенно и постепенно". Президент Штайнмайер переживает, что война в Украине может резко обостриться.

"Это следует учитывать, а также оценить влияние цены на отсутствие поддержки", - сказал Штайнмайер.

Он оправдывается тем, что Германия якобы не видела, что Путин "меняет мировоззрение". Теперь Штайнмайеру стало понятно, что российский диктатор не боится рисковать политическим, социальным и экономическим разорением РФ "ради своих имперских целей".

Теперь Штайнмайер обеспокоен тем, что Путин объявил Запад своим врагом.

Танки Leopard 2 для Украины

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава готова передать Киеву 14 немецких танков Leopard.

Он напомнил – Польша уже отдала Украине больше 260 старых советских танков времен Советского Союза и ждет, что военная помощь Украине будет усиливаться.

Журналисты Reuters 17 января рассказали, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники Германии надавили на канцлера Олафа Шольца.

Главу немецкого правительства призвали не медлить с танками Leopard для Украины и разрешением на их экспорт.

Позже немецкие журналисты сообщили, что в ФРГ могут в скором времени принять решение о поставках Leopard Украине. Дискуссии проводятся на уровне федерального правительства Германии. После того как Берлин даст добро на передачу танков, другие государства смогут отправлять их Украине.

Однако 19 января депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которая предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.

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