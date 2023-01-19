Германия оконфузилась: Бундестаг не проголосовал за передачу Leopard Украине

Германия пока не только отказывается лично передавать Leopard Украине, но и не утвердила разрешение для других стран.

Леопард, Германия / УНИАН и Википедия

Сегодня, 19 января, в Бундестаге должны были голосовать за передачу танков Leopard Украине, но вопрос на голосование даже не выставили. Как оказалось, большинство фракций против.

Как сообщает пресс-служба немецкого парламента, депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.

Против голосования по этому вопросу выступили:

коалиция - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ),

партия "Союз-90"/"Зеленые",

Свободная демократическая партия (СвДП),

праворадикальная "Альтернатива для Германии" и "Левые".

"После жарких дебатов Бундестаг передал предложение в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", - уточняют в Бундестаге.

Отметим, что Германия пока не только отказывается лично передавать Leopard Украине, но и не утвердила разрешение, которое бы позволило другим странам проводить соответствующие поставки.

Танки Leopard 2 для Украины

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава готова передать Киеву 14 немецких танков Leopard.

Он напомнил – Польша уже отдала Украине больше 260 старых советских танков времен Советского Союза и ждет, что военная помощь Украине будет усиливаться.

Журналисты Reuters 17 января рассказали, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе страны-союзники Германии надавили на канцлера Олафа Шольца.

Главу немецкого правительства призвали не медлить с танками Leopard для Украины и разрешением на их экспорт.

Позже немецкие журналисты сообщили, что в ФРГ могут в скором времени принять решение о поставках Leopard Украине. Дискуссии проводятся на уровне федерального правительства Германии. После того как Берлин даст добро на передачу танков, другие государства смогут отправлять их Украине.

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