Эксперт подверг критике санкции США против СП-2 и указал на важную ошибку Вашингтона

Введение санкций против фиктивных компаний является нарушением законов США – эксперт / Reuters

Санкции США против Северного потока-2 являются формальным механизмом. Ограничения Вашингтона охватывают не все суда, а при их запуске был нарушен закон, согласно которому санкции вводятся не в отношении фиктивных, а в отношении реальных владельцев судов. Причиной тому является акцент внешней политики Штатов на восстановление отношений с Германией и Европой, в то время как интересы Киева или Москвы являются второстепенным вопросом. Об этом заявил эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что санкции США против СП-2 не выполняют своих функций. Ограничения не распространяются на все корабли, и введены не против реальных владельцев, а в отношении фиктивных компаний. Администрация Байдена, таким образом, нарушила порядок запуска ограничений.

"Какие-то санкции введены, но далеко не полностью. Во-первых, не все суда охвачены, во-вторых, американская администрация нарушила одно из положений закона, которое говорит, что нужно вводить санкции против реальных владельцев судов, а не против фиктивных. Ввели санкции против какой-то богом забытой занюханной компании, на которую "Газпром" обманным путем переписал права собственности на плавучий кран "Академик Черский". То есть главное для американцев – Европа, все остальное - для вида", - объяснил Крутихин.Читайте такжеРада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону

Также он добавил, что это происходит из-за ориентации США в своей внешней политике на сотрудничество с Германией и Европой. Интересы таких государств, как Украина или Россия, находятся далеко не в приоритете Вашингтона.

"Приоритетом является трансатлантическое сотрудничество с Европой, нужно наладить отношения с Германией как с самым влиятельным и крупным партнером США в Европе, и для этого ничего не жалко. А интересы Украины, России – это где-то дело 650-е, можно не обращать внимания. Для вида, чтобы каким-то образом выполнить те решения, которые были приняты американским Конгрессом, надо было вводить санкции", - подчеркнул Михаил Крутихин.

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