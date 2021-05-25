УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт подверг критике санкции США против СП-2 и указал на важную ошибку Вашингтона

25 мая 2021, 05:33
Прослушать новость
Остановить

Главный приоритет для Вашингтона – отношения с Европой, а не интересы Украины или России, считает Михаил Крутихин.

Северный поток-2
Введение санкций против фиктивных компаний является нарушением законов США – эксперт / Reuters

Санкции США против Северного потока-2 являются формальным механизмом. Ограничения Вашингтона охватывают не все суда, а при их запуске был нарушен закон, согласно которому санкции вводятся не в отношении фиктивных, а в отношении реальных владельцев судов. Причиной тому является акцент внешней политики Штатов на восстановление отношений с Германией и Европой, в то время как интересы Киева или Москвы являются второстепенным вопросом. Об этом заявил эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что санкции США против СП-2 не выполняют своих функций. Ограничения не распространяются на все корабли, и введены не против реальных владельцев, а в отношении фиктивных компаний. Администрация Байдена, таким образом, нарушила порядок запуска ограничений.

"Какие-то санкции введены, но далеко не полностью. Во-первых, не все суда охвачены, во-вторых, американская администрация нарушила одно из положений закона, которое говорит, что нужно вводить санкции против реальных владельцев судов, а не против фиктивных. Ввели санкции против какой-то богом забытой занюханной компании, на которую "Газпром" обманным путем переписал права собственности на плавучий кран "Академик Черский". То есть главное для американцев – Европа, все остальное - для вида", - объяснил Крутихин.Читайте такжеРада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону

Также он добавил, что это происходит из-за ориентации США в своей внешней политике на сотрудничество с Германией и Европой. Интересы таких государств, как Украина или Россия, находятся далеко не в приоритете Вашингтона.

"Приоритетом является трансатлантическое сотрудничество с Европой, нужно наладить отношения с Германией как с самым влиятельным и крупным партнером США в Европе, и для этого ничего не жалко. А интересы Украины, России – это где-то дело 650-е, можно не обращать внимания. Для вида, чтобы каким-то образом выполнить те решения, которые были приняты американским Конгрессом, надо было вводить санкции", - подчеркнул Михаил Крутихин.

Северный поток-2 новости

новости США санкции США Северный поток-2
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт подверг критике санкции США против СП-2 и указал на важную ошибку Вашингтона». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Первые признаки беременности – на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – на что обращать внимание Каменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное виноКаменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино Семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожиСемь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи Вопрос Северного потока-2 скоро полностью "замнут"Вопрос Северного потока-2 скоро полностью "замнут" Гороскоп на 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозыГороскоп на 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозы

Последние новости

06:05
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать
05:33
Эксперт подверг критике санкции США против СП-2 и указал на важную ошибку Вашингтона Видео
05:31
Желание есть соленое может говорить о серьезной болезни – диетолог Видео
05:03
Саакашвили сделал прогноз об опасном сценарии для Беларуси и Лукашенко Видео
05:03
Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Видео
Реклама
04:23
Угроза смертной казни для Протасевича: эксперт спрогнозировал судьбу основателя Nexta
03:51
В моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака Фото Видео
03:02
Первые признаки беременности – на что обращать внимание Видео
02:17
Как будет правильно "в соответствие" или "в соответствии"
02:14
Идеальный завтрак за 10 минут: простые рецепты Видео
01:37
Гороскоп на завтра 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
00:51
Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео
00:24
В Днепре девушка выпрыгнула из окна десятого этажа: подробности трагедии
00:01
Гороскоп на сегодня 25 мая 2021 всех знаков Зодиака: успех в трех сферах и признание Видео
24 мая, понедельник
23:59
ЕС официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси Видео
23:35
Меркель сделала заявление о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС Видео
23:10
Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021 Фото Видео
22:54
Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения Видео
22:47
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:45
В Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Видео
Реклама
22:29
У Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью Видео
22:23
США и Россия подтвердили встречу Байдена и Путина Видео
22:15
Польша призвала усилить давление на Беларусь из-за "угона" самолета Видео
22:10
В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич Видео
21:56
Врач рассказала, с чем нельзя пить горячий чай Видео
21:35
Алкоголь и похудение: названы самые низкокалорийные напитки Видео
21:32
Еврокомиссия нанесла жесткий финансовый удар по Беларуси Видео
21:12
Глава МИД Кулеба резко высказался в адрес Беларуси Видео
20:47
Ляшко припугнул массовыми увольнениями в Минздраве
20:33
У Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным Видео
20:21
В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Фото Видео
20:09
В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19 Видео
20:08
Названы опасные подарки, которые никогда нельзя дарить и принимать Видео
20:02
В Британии предложили ударить по двум трубопроводам РФ, чтобы обрубить финансирование Лукашенко Видео
19:49
"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения мнение
19:41
Украинцев предупредили о тропической жаре и назвали сроки "теплового удара" Видео
19:29
В МАУ высказались о перспективах запрета полетов над Беларусью
19:23
Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось Видео
19:03
Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег - эксперт
19:01
Борт Ryanair мог сесть в Киеве: в Минске сделали неожиданное заявление Видео
Реклама
18:53
Зеленский решил отдать Крым крымским татарам: детали инициативы президента Видео
18:46
Мошенники заманивают украинцев за границу и оставляют без денег - эксперт
18:39
Британия наказала жесткими санкциями Беларусь Видео
18:35
В Днепре ребенок поджег себя ради эпического видео для Сети Видео
18:03
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью Видео
17:58
Пассажир упавшего шара под Каменец-Подольским раскрыл подробности трагедии Видео
17:55
"Проблема усугубляется": эколог обвинила власти в затягивании решения проблем бытовых отходов
17:50
В Украине назревает острая проблема с пресной водой - эксперт
17:27
Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко Видео
17:18
"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять