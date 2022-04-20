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Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны - Reuters

20 апреля 2022, 00:26

Гарантии позволят каждой стране решать индивидуально, как помочь Украине в случае необходимости

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон высказался о гарантиях безопасности для Украины / Фото Reuters

Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Однако после завершения российской войны, сообщает издание Reuters.

Источник агентства сообщил что гарантии будут включать поставки военной техники и что они должны быть достаточно крепкими, чтобы предотвратить новую войну.

"Наша страна готова предоставить гарантии безопасности. Речь могла бы идти о поставках вооружения, чтобы Украина могла справиться с новым нападением", - завил чиновник.

По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, который Европейский союз в настоящее время имеет среди своих членов, а не защитный механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая вызывает автоматическую военную поддержку в случае нападения на члена.

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Союзники также обсудили необходимость убедить страны, не входящие в ЕС и G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только Европы или Запада.

По словам чиновника, гарантии позволят каждой стране решать индивидуально, как помочь Украине в случае необходимости, в отличие от системы автоматического реагирования НАТО.

Переговоры Украины и России

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности. Среди гарантов официальный Киев видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией для нашей страны приемлем лишь один исход - победа. При этом Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

18 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали новое наступление в Украине. У них есть несколько задач на востоке и юге нашей страны.

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война в Украине военная агрессия РФ Эммануэль Макрон новости Франции
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