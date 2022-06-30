Хотят ли белорусы воевать против Украины: ответ политолога

Хочет ли народ Беларуси воевать против Украины? / УНИАН

Народ Беларуси не хочет воевать против Украины, ведь в отличии от России, у него годами не формировался образ врага. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"(Беларусы не хотят войны с Украиной, - ред.), ведь, в отличие от России, где из украинца годами формировался образ врага, в Беларуси такого не было. В РФ сначала это делали потихоньку, на уровне шуточек и подколов в фильмах (вспомните "Брат-2"), а потом это набрало обороты, и на данный момент мозги россиян промыты основательно", - отметил Андрей Золотарев.

Золотарев сравнил реакцию россиян и белорусов на трагедию в Крменчуге.

"Даже если посмотреть на реакцию россиян и российских СМИ на ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, то мы не увидим ничего человеческого: для россиян это – "постановка", "Буча-2" и т.д. У белорусов этого нет. Там не формировался образ врага из украинца годами, это не отвечало целям режима Лукашенко", - сообщил политолог.

"Так что Беларусь войны не хочет и к ней не готова. А Путину важно повязать Беларусь коровью, чтобы она ни вправо, ни влево уже не дергалась. Как в "ЛНР" и "ДНР" – массовая мобилизация, отлов", - подытожил он.

Ракетный удар по Кременчугу

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей.

Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.

В России утверждают, что в Кременчуге военные РФ разбомбили не торговый центр, а "ангары с западным оружием", которые были расположены на территории машиностроительного завода Кредмаш.

Российские ракеты якобы попали только в машиностроительный завод и железнодорожную станцию Кременчуг, а на ТЦ Амстор просто перебросился пожар с Кредмаша. Более того, оккупанты заявляют, что торговый центр "не функционировал".

Журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетного удара российских оккупантов 27 июня. Фото полностью опровергают утверждение кремлевской пропаганды.

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