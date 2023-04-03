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Китай может переформатировать власть в РФ: эксперт раскрыл вероятный сценарий

3 апреля 2023, 02:00
Пекин обладает рычагами влияния на Москву, убежден Андрей Санников.
Китай
/ ua.depositphotos.com

Китай заинтересован в урегулировании ситуации в Украине, о чем свидетельствует предложенный им так называемый "мирный план", заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Этим планом они просто показали, что заинтересованы в урегулировании. Если получится это сделать на условиях России, они будут просто счастливы. То есть они будут продвигать идею "прекращения огня". И в этом плане не будут всерьез рассматривать угрозы Путина как угрозу своим интересам. Они же тоже умеют обижаться, просто этого не показывают", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт считает, что Пекин обладает целым рядом рычагов, прежде всего – экономических, которые способны оказать влияние на РФ.

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"Не думаю, что они будут напрямую вмешиваться в различные попытки переформатировать власть в РФ, достаточно экономических рычагов, финансовых. Поскольку юань становится привлекательной для России валютой, когда они теряют рынки и возможности действий в твердой валюте Запада. Потому не думаю, что Китай сам бы стал участвовать в политической борьбе в России", — добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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