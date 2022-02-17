Разговор с Путиным и признание Беларусью "ЛДНР": Лукашенко разразился угрозой

Лукашенко готов признать "ЛДНР", но только после консультаций с Путиным / УНИАН

Беларусь на официальном уровне может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Вопрос будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы такое решение, дескать, было выгодным и Минску, и Москве. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о том, что будет консультироваться с главой РФ Путиным по вопросу признания "суверенитета" российских образований ДНР" и "ЛНР на оккупированном Донбассе. Стороны будут стремиться к тому, чтобы такое решение было взаимовыгодным.

Читайте такжеВопрос признания Москвой "ЛДНР": в Кремле раскрыли детали диалога Путина и Макрона"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Беларуси, но это будет совместное решение", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь признает захваченный Крым "территорией России", а также "государственность" Абхазии и Южной Осетии после того, как ему скажет об этом Путин, а сам глава белорусской республики увидит в этом необходимость.

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Планы в России об официальном признании "ЛДНР"

Госдума РФ 15 февраля официально обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Проект постановления поддержал 351 депутат.

Верховная Рада Украины официально обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать так называемой "независимости" незаконных российских образований "ЛДНР" на захваченных районах Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что в Кремле настроены на разрешение конфликта на Донбассе, прежде всего, на базе Минских соглашений.

Позже в Кремле признали, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует Минским соглашениям, которые Москва считает ключевым документом для урегулирования конфронтации на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что голосование в Госдуме по вопросу "ЛДНР" – шаг к эскалации ситуации и попытка России выйти из Минских соглашений. Демократическое сообщество должно немедленно отреагировать на ситуацию.