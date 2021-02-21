На Европу надвигаются опасные "желтые облака" с Сахары

Желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию, вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.
Из африканской пустыни Сахара на Европу надвигается шлейф из пыли и песка, который в скором времени окажется над Францией и Испанией.
Сахара с еще большей силой стала засыпать соседние регионы пылью. Огромные массы пыли с 16 февраля были вынесены в Атлантический океан. Очень пыльно было на Аравийском полуострове, где наблюдалось необычное явление – выпадение очень редкого для этих широт снега и последующая пыльная буря, с оседанием большого слоя пыли на снежный покров.
По данным центра Copernicus, так называемые желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию. Вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.
Ожидается также, что это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышении температуры после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.
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В начале февраля небо над городами Европы уже окрашивалось в оранжевый цвет, когда циклон принес песок из пустыни Сахара.
Когда в Украину придет потепление
- Синоптик прогнозирует, что после сильных морозов погода в Украине в последних числах февраля и начале марта резко изменится. Ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17...+19 градусов.
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
- Погода в Украине резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Весна 2021 уже не за горами, синоптики уже составили прогноз. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплая весна с умеренными осадками.