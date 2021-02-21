На Европу надвигаются опасные "желтые облака" с Сахары

На Европу надвигается пищаная буря

Из африканской пустыни Сахара на Европу надвигается шлейф из пыли и песка, который в скором времени окажется над Францией и Испанией.

Сахара с еще большей силой стала засыпать соседние регионы пылью. Огромные массы пыли с 16 февраля были вынесены в Атлантический океан. Очень пыльно было на Аравийском полуострове, где наблюдалось необычное явление – выпадение очень редкого для этих широт снега и последующая пыльная буря, с оседанием большого слоя пыли на снежный покров.

По данным центра Copernicus, так называемые желтые облака пыли накрывают Францию и Испанию. Вскоре они могут добраться и до Скандинавии, а также Британии и Ирландии.

Ожидается также, что это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышении температуры после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.

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