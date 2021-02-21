Украину разогреет до +14 градусов: синоптик назвала самые теплые регионы

В Украине прогнозируют потепление / УНИАН

В понедельник, 22 февраля, потоки воздушных масс южного направления обусловят в Украине дальнейшее потепление.

Как написала синоптик Наталья Диденко в Facebook, в западных областях и на юге Одесской области стоит ждать до +12 +14 градусов.

В понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +2 +6 градусов, на юге и на Западе +5 +9 градусов, ночью не исключены морозы, говорит синоптик.

Она уточнила, что мокрый снег и дождь 22-го февраля наиболее вероятные в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Запорожской областях и в Днепре.

В Киеве понедельник обещает быть теплым, максимально до +2 +4 градусов, без осадков, сообщила синоптик.

"На неделе, 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, но все же - кратковременное, затем снова восстановится потепления", - добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра:

В ближайшие сутки, 22 февраля, на территорию Украины будет перемещаться относительно теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в восточной части и на Сумщине местами небольшие осадки. На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 0-5 градусов мороза, на Прикарпатье до 8 градусов мороза; днем 2-7 градусов тепла, в юго-западной части до 10 градусов тепла.

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В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 22 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине после сильных морозов резко потеплеет и придет оттепель.

Морозы начнут ослабевать, а температура воздуха продолжит подниматься, прогнозируют синоптики.