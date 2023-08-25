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"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

Дмитрий Видоменко
25 августа 2023, 01:35
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Как говорит эксперт, пока нет у Украины возможностей бить по российским предприятиям, которые находятся на расстоянии в сотнях километров от границы.
Ракета, Катков
Военный эксперт Олег Катков прокомментировал ситуацию с российским оружием / коллаж Главред, скриншоты из видео

Страна-агрессор Россия может выпускать новые партии оружия и боеприпасов ‒ правда, далеко не в том количестве, которое хочется Кремлю.Об этом в интервью Главреду военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Она может производить все. Не того качества, возможно, даже не в том количестве, но может. И ее оборонно-промышленный комплекс не находится под постоянными методическими ударами, в отличие от украинского. Нет у Украины возможностей бить по российским предприятиям, которые находятся на расстоянии в сотнях километров от границы на территории Российской Федерации. Если бы были такие возможности, было бы значительно легче. То есть, когда мы говорим о тех же ракетах, то есть завод в Рыбинске, который расположен в 1200 километров от границ Украины и производит все двигатели для российских ракет (крылатых ракет "Калибр", Х-59, Х-35). И если бы у Украины было достаточное количество таких дальнобойных средств, было бы, очевидно, легче. Но их нет. К сожалению", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

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Война в Украине

Раньше министр обороны Украины Алексей Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи. К международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16" готовы присоединиться еще несколько стран, однако сейчас они получают "политические разрешения своих парламентов", заявил министр обороны Украины.

В то же время Резников дал тревожный прогноз, что война может быть долгой с болезненными потерями. Глава Минобороны пояснил, что у Украины сильный и коварный враг и война может быть длительной, потому что это "реальный марафон".

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ракета Олег Катков
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