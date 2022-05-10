Немецкий концерн готов передать Украине 100 БМП Marder – СМИ/ Facebook Bundeswehr

Оборонный концерн Германии Rheinmetall готов передать Украине первые боевые машины пехоты Marder.

Сейчас для этого ожидается соответствующее решение правительства ФРГ. Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он отмечает, что Украине готовы в целом предоставить 100 БМП Marder в среднесрочной перспективе. Первые машины могут быть готовы через три недели.

"Мы ждем решения федерального правительства... Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", – отметил глава компании.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall направил Украине запрос на продажу 100 БМП Marder.

БМП Marder – что о них известно

Боевые машины пехоты Marder разработала в 1966-1969 годах немецкая компания Rheinmetall AG. Они эксплуатируются с 1970 года и до сих пор.

В такую БМП помещается 3 человека экипажа и 6-7 человек десанта. Она оснащена автоматической пушкой и пулеметом.

Предоставление Германией оружия Украине

Ранее сообщалось, что немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине – в том числе и из тяжелого вооружения.

Позже стало известно, что ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходки Гепард – это бронированная машина, главная задача которой защищать войска от нападений с воздуха – штурмовиков, вертолетов, беспилотников.

Эту информацию позже подтвердила глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт – она отметила, что Германия передаст ВСУ семь самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000. Однако Гепарды еще не поступили в Украину из-за недостатка боеприпасов к ним.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Путин поставил под угрозу мир в Европе. Поэтому он не оставляет Германии и другим цивилизованным странам иного выбора, кроме как поставлять Украине вооружение для защиты от российской агрессии.

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