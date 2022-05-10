Первые боевые машины пехоты будут готовы через три недели.
Оборонный концерн Германии Rheinmetall готов передать Украине первые боевые машины пехоты Marder.
Сейчас для этого ожидается соответствующее решение правительства ФРГ. Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер в интервью Süddeutsche Zeitung.
Он отмечает, что Украине готовы в целом предоставить 100 БМП Marder в среднесрочной перспективе. Первые машины могут быть готовы через три недели.
"Мы ждем решения федерального правительства... Но сейчас достаточно стран, которые хотят эти транспортные средства, не только Украина", – отметил глава компании.
Ранее немецкий концерн Rheinmetall направил Украине запрос на продажу 100 БМП Marder.
БМП Marder – что о них известно
Боевые машины пехоты Marder разработала в 1966-1969 годах немецкая компания Rheinmetall AG. Они эксплуатируются с 1970 года и до сих пор.
В такую БМП помещается 3 человека экипажа и 6-7 человек десанта. Она оснащена автоматической пушкой и пулеметом.
Предоставление Германией оружия Украине
Ранее сообщалось, что немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине – в том числе и из тяжелого вооружения.
Позже стало известно, что ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходки Гепард – это бронированная машина, главная задача которой защищать войска от нападений с воздуха – штурмовиков, вертолетов, беспилотников.
Эту информацию позже подтвердила глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт – она отметила, что Германия передаст ВСУ семь самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000. Однако Гепарды еще не поступили в Украину из-за недостатка боеприпасов к ним.
Также канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Путин поставил под угрозу мир в Европе. Поэтому он не оставляет Германии и другим цивилизованным странам иного выбора, кроме как поставлять Украине вооружение для защиты от российской агрессии.
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