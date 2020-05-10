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Выбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговором

10 мая 2020, 12:24

Тело 36-летнего заробитчанина Василия Чорния нашли лесники.

Тело Василия Чорния нашли в лесу

В Польше суд города Новый Томышль приговорил работодателя к 1 году 10 месяцам лишения свободы, работника-украинца которой нашли мертвым в лесу.

Кроме того, ей также на 8 лет запретил занимать руководящие позиции как работодателю и заниматься предпринимательской деятельностью в сфере, связанной с трудоустройством, пишет издание Wiadomosci.

Напомним, в июле 2019 года тело 36-летнего заробитчанина Василия Чорния, который работал на предприятии по производству гробов, нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

Как установило расследование, когда заробитчанин потерял сознание, руководитель запретила сотрудникам вызвать скорую, при этом спасти мужчину не удалось.

После этого работодатель сказала всем идти домой, а сама на автомобиле вывезла тело в лес за 125 километров от предприятия, где его и нашли лесники.

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Работодателя обвинили в том, что она не обеспечила предоставление работнику надлежащей помощи и этим неумышленно вызвала его смерть. Также выяснилось, что работники не были официально трудоустроены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работу в Польше в связи с пандемией коронавируса потеряла треть украинских трудовых мигрантов.

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